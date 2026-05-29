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小一统一派位结果6.3日起公布 获派首三志愿学生达86.2% 按年升6.5%

社会
更新时间：13:18 2026-05-29 HKT
发布时间：13:18 2026-05-29 HKT

教育局宣布，2026年度小一统一派位结果将于6月3日及4日公布。本年度共有16,345名儿童参加，获派首三个志愿学校的儿童共14,093人，即86.2%，较去年的79.7%增6.5%，连同自行分配学位及统一派位阶段获派首三个志愿学校的儿童数目合计，整体满意率为93.6%。

教育局表示，2026年度小一统一派位获派首三个志愿学校的儿童共14,093人；连同自行分配学位阶段，整体满意率为93.6%。统一派位学额分两部分：不受学校网限制的甲部占10%（获派1,865人），受学校网限制的乙部占90%（获派14,480人）。

已于1月25日或之前办妥选校手续的家长，可透过以下方式查阅结果：

  • 电子平台：已使用「智方便」或「智方便+」启动「小一入学电子平台」的家长，可于6月3日上午10时起上网查阅。
  • 电话短讯：曾在选校表格提供手提电话号码并同意接收短讯的家长，将于6月3日获发短讯通知。
  • 邮递结果：香港邮政将于6月3日及4日上门派递印有结果的《小一注册证》。若无人收件，家长可凭「领取邮件通知卡」于下一个工作天下午到指定邮政局领取；若6月5日仍未收到邮件，可于6月6日或7日到指定领取中心取回注册证。
教育局表示，整体满意率为93.6%。资料图片
教育局表示，整体满意率为93.6%。资料图片

6月9日起办理注册手续

家长须于6月9日（星期二）或10日（星期三）的学校办公时间内，前往获派学校办理注册手续。教育局提醒，若因要事未能于上述指定日期办理注册，家长必须事先与获派学校负责注册的人员联络以作另行安排，否则将被视作放弃该学位。

特殊情况及转校安排

如学童因迁居至另一区等特殊情况，导致原来获派学校与住所距离太远而决定放弃学位，家长不应办理注册手续。家长须亲自带同子女的《小一注册证》及新居地址证明文件正副本（例如印有家长或监护人姓名的租约、差饷单、水费或电费单），前往九龙塘教育服务中心西座平台的教育局学位分配组办理转校手续。

此外，若学童在注册后需要自行转校，家长应先获得另一所学校答允录取，才前往原校取回注册证；因原校交回注册证时，等同即时取消其子女原有获派的学位。

如在公布派位结果期间或注册日期内遇上恶劣天气或其他特殊情况，家长须留意电台及电视台的特别安排宣布。

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