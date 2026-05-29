天文台｜受厄尔尼诺影响 料今年气温或创十大新高 更易出现强台风

本港近日迎来极端酷热天气，自五月中旬起更录得多个最低气温达28度或以上的热夜，打破近年五月份的最长纪录。天文台署理助理台长蔡振荣今早(29日)在电台节目表示，今年夏季在气候暖化与厄尔尼诺现象叠加影响下，本港今年及明年的全年平均气温预计将比正常偏高，亦增加发展成强台风的机率。

厄尔尼诺叠加气候暖化 全年均温料破纪录

蔡振荣表示最新的观察资料及气候模式预测显示，赤道太平洋中部及东部的海面温度已高于正常水平，预计今年夏秋季将出现厄尔尼诺事件，并至少维持至今年年底或明年年初。他警告，是次厄尔尼诺事件的强度将达到中等或以上，甚至更强，届时将增加出现高温的情况。在强烈的厄尔尼诺现象与全球气候暖化两大因素叠加下，本港今年及明年的全年平均气温预计将比正常偏高，今年更有很高机会打破纪录，跻身有纪录以来最高气温的首十位。

台风生成东移 更易生成强台风

强烈的厄尔尼诺现象亦会对热带气旋的发展造成显著影响。蔡振荣说明，暖水区向东移会导致热带气旋生成位置较平常偏东。这意味著热带气旋需要行走较长的路径才能进入南海，留在海面上吸收温暖海水能量的时间更长，从而增加发展成强台风的机率。虽然较长的路径令台风较容易在菲律宾一带遇到引导气流的弱点而转向偏北移动，降低进入南海的机会，但只要条件适合，强台风仍有机会进入南海才转向，市民绝不能掉以轻心。

高空反气旋减弱 稍后迎局部狂风雷暴

蔡振荣指出，本港近日受高空反气旋影响，天气普遍晴朗，今日(29日)日间市区最高气温可达35度，新界地区更会高出一两度，出现极端酷热的情况。然而，这股高空反气旋的趋势正逐渐减弱，由于日间气温攀升得较高，高温有机会触发对流发展，因此预测今日稍后时间本港天气将会出现变化，高空反气旋的强度不足以压抑对流发展，有机会迎来几阵骤雨，局部地区更会出现狂风雷暴。

下沉气流致高温 长时间日照令气温飙升

对于5月份已出现极端高温，蔡振荣解释，气候上春末夏初气温逐步上升属正常现象，5月中旬左右亦曾出现热的天气。近期的极端高温主要归因于高空反气旋带来的下沉气流。由于云与雨的形成需要水气上升气流凝结，下沉气流则会令环境变得较干燥，减少云层产生；在长时间日照充足的情况下，气温便会大幅飙升。

