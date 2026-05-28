Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 民政署：接获辞任关爱队及分委会通知

社会
更新时间：19:10 2026-05-28 HKT
发布时间：18:47 2026-05-28 HKT

屯门新会商会中学校长李卓兴日前率领学生到新加坡参加游学团，疑与当地保安争执、爆粗辱骂对方，引起争议。该校校董会已对有关教职人员进行调查，由于校长表现未能符合公众期望，已即时停止职务。屯门新会商会中学校董黄俊硕今日（28日）向《星岛头条》表示，今日校董会收到校长提交的辞职信，校董会会尽快开会讨论是否接纳。

政圈料「有手尾」 李卓兴名字「消失」于关爱队

李卓兴其他身份包括屯门新景关爱队成员、屯门分区委员会成员。根据首期关爱队工作报告，该小队工作包括举办健康服务站、国庆茶叙，亦曾推动国民教育宣传。《星岛》政情专栏「大棋盘」日前报道，有政圈中人指，事件虽与关爱队服务无关，但其行为已影响关爱队形象，他会否主动离开这岗位，值得留意。 

翻查屯门关爱队及分区委员会网站，李卓兴的名字已经「消失」，意味他成为「三失」，除了辞任校长岗位，亦失去关爱队及分区委员会身份。民政事务总署表示，已收到李卓兴辞任屯门西北分区委员会委员，及屯门新景关爱队队员的通知。

民政事务总署日前表示留意到有关报道，政府非常重视地区委员会委员及关爱队队员的操守。民政总署已制定关爱队《行为守则》，强调关爱队应秉持诚实、正直和廉洁的操守，如有关人士违反相关要求，署方会按既定机制严肃处理。

相关新闻：

大棋盘︱校长爆粗自辩称「保护学生」 政圈料有手尾 关爱队岗位随时不保？

新会商会中学法团校董会日前已发声明，对事件引起公众关注及不安，深表歉意，又称校办学团体一向重视教职员的操守，如有教职员涉及操守及不当行为，必按既定程序进行调查及跟进，必严肃处理。

相关新闻：

屯门中学校长爆粗｜更多片段曝光 女保安喝止落车 校长：Call police啦！香港最钟意报警

屯门新会商会中学校长涉星国爆粗 学生称平日为人随和未料出事

屯门中学校长涉于新加坡作不当言行 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理

屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
影视圈
6小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
12小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
4小时前
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 关爱队、分委会席位亦不保
01:34
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 民政署：接获辞任关爱队及分委会通知
社会
2小时前
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
时事热话
10小时前
太兴/敏华大派现金券！14餐饮品牌联推$33即减优惠／$3加购／$33特价套餐
太兴/敏华大派现金券！14餐饮品牌联推$33即减优惠／$3加购／$33特价套餐
饮食
7小时前
02:04
公务员加薪｜薪酬趋势净指标出炉 高层加4.12% 中层加2.64% 低层加1.17%
政情
10小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
23小时前
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
食用安全
13小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT