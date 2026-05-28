司法机构拟未来一年内设香港国际商事法庭 专理跨境商业纠纷

司法机构今日（28日）宣布，计划在未来一年内设立「香港国际商事法庭」，作为高等法院辖下的专责分庭。新法庭旨在审理复杂及涉案金额巨大的国际和跨境商业纠纷，冀进一步巩固香港作为国际金融中心及国际争议解决枢纽的地位，并配合国家「十五五」规划的发展。

专责处理复杂跨境纠纷 完善现有争议解决架构

司法机构指，设立香港国际商事法庭标志着香港司法制度在「一国两制」原则下的重大发展。随着国际和跨境商业活动蓬勃发展，各界对设立专责法庭以处理复杂法律及事实问题的需求殷切。新法庭透过度身订造的法庭程序及常规，提升处理纠纷的灵活性与效率，同时维护以普通法为本的香港法律制度核心价值。

新法庭将使香港现有争议解决架构更臻完善，连同仲裁和调解，为从事国际和跨境商业活动的各方提供全面且多元化的方案。其司法程序具备多项显著优势，包括具透明度与权威性的司法裁定、有系统的上诉程序，以及具确定性的判决执行机制，当中包括在相关的相互安排下，判决可在内地得以承认和执行。

「香港国际商事法庭」将作为高等法院辖下的专责分庭。资料图片

邀海外法官专案参与 广泛运用科技提升效率

案件将由具备丰富商事法经验的本地法官审理。法庭亦可按现行法律框架，邀请其他普通法司法管辖区的杰出资深法官或法律执业者，以专案方式参与审理；在适当情况下，亦可邀请裁判委员及专家协助处理不同的专门范畴。此举有助提升法庭的专业水平与国际声望，确保判例既遵循国际最佳做法，亦坚实地以香港法律为基础。

作为高等法院辖下的法庭，《高等法院条例》及《高等法院规则》已为新法庭提供所需的法律框架。司法机构将发布专用实务指示，订明管辖范围内的案件类别及详细程序，内容涵盖简化诉讼程序、提供更灵活的上诉机制，以确保案件和上诉得到及时处理。

高等法院大楼将拨出其中一层供香港国际商事法庭专用。为配合案件的国际性及跨司法管辖区特点，法庭将广泛运用科技，包括遥距聆讯、电子存档、电子文件册及以语音转换文字技术制作誊本，以期提高司法效率。司法机构目标于未来一年内正式设立该法庭，目前正进行筹备工作，并将适时就相关事宜咨询持份者，尤其是法律界人士。