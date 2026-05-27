华贵邨粥品店「粥福里」牛肉粥含二氧化硫 食安中心指令停售及弃置相关原材料

食物环境衞生署食物安全中心今日（27日）公布，中心透过恒常食物监测计划，从香港仔华贵邨一持牌普通食肆检取该牛肉粥样本进行化验。结果显示，样本含百万分之六百八十的二氧化硫。违反《食物内防腐剂规例》（第132BD章）（《规例》）防腐剂含量的规定，正跟进事件。据了解，涉及食肆为华贵邨华贵坊地下21号舖的粥福里。

发言人续说，中心已知会涉事食肆上述违规事项，并指令其即时停售有关产品及弃置相关原材料。根据《规例》，若违反相关防腐剂规定，最高可判罚款五万元及监禁六个月。中心会继续跟进事件和采取适当行动。调查仍然继续。

二氧化硫是一种防腐剂，可用于干菜、干果、腌菜和盐腌的鱼制品等不同种类的食物，但根据《规例》不得用于新鲜或冰鲜肉类。个别贩商为使肉类色泽更鲜明，会违法在肉类中添加二氧化硫。二氧化硫可溶于水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不过，对二氧化硫有过敏反应的人，在食用后可能会出现气喘、头痛或恶心等征状。



