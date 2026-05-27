Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

华贵邨粥品店「粥福里」牛肉粥含二氧化硫 食安中心指令停售及弃置相关原材料

社会
更新时间：21:58 2026-05-27 HKT
发布时间：21:58 2026-05-27 HKT

食物环境衞生署食物安全中心今日（27日）公布，中心透过恒常食物监测计划，从香港仔华贵邨一持牌普通食肆检取该牛肉粥样本进行化验。结果显示，样本含百万分之六百八十的二氧化硫。违反《食物内防腐剂规例》（第132BD章）（《规例》）防腐剂含量的规定，正跟进事件。据了解，涉及食肆为华贵邨华贵坊地下21号舖的粥福里。

发言人续说，中心已知会涉事食肆上述违规事项，并指令其即时停售有关产品及弃置相关原材料。根据《规例》，若违反相关防腐剂规定，最高可判罚款五万元及监禁六个月。中心会继续跟进事件和采取适当行动。调查仍然继续。

二氧化硫是一种防腐剂，可用于干菜、干果、腌菜和盐腌的鱼制品等不同种类的食物，但根据《规例》不得用于新鲜或冰鲜肉类。个别贩商为使肉类色泽更鲜明，会违法在肉类中添加二氧化硫。二氧化硫可溶于水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不过，对二氧化硫有过敏反应的人，在食用后可能会出现气喘、头痛或恶心等征状。

   

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
01:49
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
社会
9小时前
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
01:00
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
13小时前
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
饮食
8小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
8小时前
住公屋「请姐姐」等于富户？网民公审促交还单位 基层居民心酸反击：穷先要请｜Juicy叮
住公屋「请姐姐」等于富户？网民公审促交还单位 基层居民心酸反击：穷先要请｜Juicy叮
时事热话
6小时前
73岁卢伟国再婚 10月迎娶90后粤剧演员余仲欣 准外父余伯乐：我无问题｜Kelly Online
73岁卢伟国再婚 10月迎娶90后粤剧演员余仲欣 准外父余伯乐：我无问题｜Kelly Online
政情
9小时前
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
暑假游学新玩法！生态探索×国际足球营 培养小朋友解难能力
教育资讯
7小时前
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
2026-05-26 18:05 HKT
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
2026-05-26 16:54 HKT