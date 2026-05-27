葡萄酒展Vinexpo Asia会展连办三日 主办方赞香港免税优势助拓亚洲市场

「Vinexpo Asia」一连三日于香港会议展览中心举行，吸引38个国家的参展商参加。主办方指香港免税优势及长久合作关系是选择在港举办展览的关键，相信香港复苏步伐虽缓慢，但目前整体市场情况已比两年前有所好转，正按部就班重拾正轨；亦有参展商指出，香港葡萄酒市场成熟，未来将著重提升顾客体验及引进多元化酒类，迎合市场变化。

受惠于免税政策 香港成酒类生产商及年轻买家踏足亚洲市场首站

主办方Rodolphe Lameyse表示，公司自1998年起已进驻香港，至今发展接近30年。他指出，一直选择在香港举办展览，除与香港政府、旅游发展局、贸易发展局，及本地进口商和经销商建立长久合作关系外，香港作为免税区的优势亦是关键因素，又指免税政策大幅简化葡萄酒的进口程序，使香港成为许多酒类生产商及年轻买家踏足亚洲市场的首站。

疫后餐饮业复苏遇挑战 冀宠物友善法规助回暖

谈及新冠疫情后的香港市场状况，Rodolphe Lameyse坦言餐饮业，包括酒店、酒吧及餐厅要全面恢复正常运作面临不少困难。他观察到市民的生活习惯已经改变，减少前往实体场所外出社交聚会的意欲。加上大众过度依赖智能手机等电子萤幕，无形中成为人际交流与外出用膳的隔阂。

他特别提到，许多香港市民有饲养宠物的习惯，惟以往受法规限制，宠物无法进入餐厅，变相成为市民外出消费的阻力。随容许狗只进入餐厅的新法规即将推出，情况正逐步改善。他相信，香港复苏步伐虽然缓慢，但目前整体市场情况已比两年前有所好转，正按部就班重拾正轨。

私人会所列香港为发展地点

与主办方合作的私人会所负责人Gavin表示，他们在新加坡、伦敦、瑞士等地设立分会，不少香港会员会专程到访，亦曾在中环荷李活道设立限定店。他预计未来两、三年内将在全球营运10间分会，除现有的英国及欧洲据点外，正筹备上海、墨尔本及悉尼等地的全新分会，亦将香港列为考虑地点。

Gavin指出，经历疫情及过去十年的变迁，香港消费者的模式与品味已显著改变。面对本地高昂的租金，以及趋向平稳甚至通缩的薪酬水平，市场竞争异常激烈。因此，他强调会所重视顾客体验与差异化，无论顾客品尝的是10元还是上万元的葡萄酒，都能享受同等优质的服务与玻璃器皿。他强调俱乐部并非只提供昂贵的顶级酒类，而是致力引入世界各地的多元化选择，让不同消费能力的人士都能获得平等且卓越的品酒体验。

南法产区看好香港成熟中端市场

南法产区官方机构亦带领18家酒庄参与今次展览。代表Julie表示今次参展期望在亚太地区推广南法葡萄酒品牌，并协助酒庄寻找亚洲潜在客户，她赞扬香港是面向亚洲市场举办展览的最佳地点之一。

Julie认为香港的葡萄酒文化较内地成熟，本港的中端消费市场早已发展完善，惟目前亦难免受整体经济环境影响。她观察到目前「干白」（Dry White）葡萄酒在香港较为普及并受大众欢迎。她指出，相对于波尔多（Bordeaux）及布根地（Burgundy），南法产区的风格更为创新、灵活且贴近大众，能提供多样化风格的葡萄酒，更迅速适应不断变化的消费需求，迎合年轻化及未来的市场发展。

记者 : 李健威