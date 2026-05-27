旅发局与商贸展会主办机构英富曼合作 引入国际高端展览IP 以亚洲首创「全城展览」模式落户香港 

香港旅游发展局今日（27日）与全球领先的商贸展会主办机构英富曼会展（Informa Markets）签订为期三年的谅解备忘录，正式建立策略伙伴关系，携手将多个国际高端展览IP引进香港，透过国际会展平台「The Festival of Connoisseurs（TFOC）」，以亚洲首创的「全城展览」模式，带来更多元化及具国际影响力的高端会展活动，进一步巩固香港国际会展之都的地位，吸引更多高增值旅客来港。

发挥超级联系人角色 推动高端旅游市场发展

旅发局主席林建岳表示，今次合作意义重大，不但提升香港作为全球高端会展旅游目的地的地位，更彰显香港全力发挥中国内地与国际市场之间「超级联系人」和「超级增值人」的重要枢纽角色，同时推动高端旅游市场发展，有助吸引更多国际品牌及高增值旅游客群来港。旅发局亦衷心感谢旅游事务署、业界合作伙伴及持份者的鼎力支持，共同推进香港国际会展之都的新里程。

Informa Markets 亚洲区总裁兼首席执行官马颖表示，香港一直是Informa在亚洲发展的核心，机构与这座城市一同成长，见证其转型、韧性，以及持续蜕变为全球最具影响力的商业枢纽之一。选择在香港举办「TFOC」，并非单纯的商业决定，更充分体现Informa Markets 信心与承诺的重要部署。公司深信，香港作为连接全球与世界第二大经济体的重要枢纽，亦是东方繁荣与西方艺术交汇之地，透过汇聚 Informa 旗下全球高端品牌资源与专业优势–从世界顶级游艇展、高奢珠宝展，到杜拜的尊尚私人航空平台，以至摩纳哥的超级跑车盛会，并将其植根于香港，致力建立一个具长远发展潜力的亚洲顶级奢华展览平台。

一众主要嘉宾在签署仪式完成后亦进行合照，包括（后排左起）Informa Markets Asia副总裁叶丹、旅发局盛事拓展、会议展览及邮轮业务总经理谭美玲、署理旅游事务专员朱瑞雯、旅发局主席林建岳、 英富曼集团首席执行官Stephen Carter、亚洲国际博览馆首席策略总监刘小慧、Informa Markets Asia 首席财务官王皑、Informa Markets Asia 商业发展执行副总裁Michael Duck；以及旅发局总干事刘镇汉（前左）及Informa Markets亚洲区总裁兼首席执行官马颖（前右）

参与五大国际展览 向全球推广香港优势

根据双方签署的三年谅解备忘录，于2026年至2028年间，旅发局与Informa Markets将共同推动香港成为「TFOC」的主办城市，致力将活动打造为年度旗舰级会展盛事，并逐步扩大活动规模及国际参与度。有别于传统展览活动，「TFOC」将采用亚洲首创的「全城展览」模式，突破单一场馆限制，将展览延伸至香港多个地标及特色场地举行，展现香港多元且独特的城市魅力。展览涵盖的领域包括：顶级名车、豪华游艇、高级珠宝钟表、高端旅游、大师级艺术品、奢华物业、私人航空、精致餐饮与珍稀酒品、健康养生服务或产品。除了面向各领域的专业买家外，「全城展览」模式同时拓展高增值旅游相关客群及公众人士（B2B2C），带来崭新高增值旅游新体验。

此外，旅发局亦计划参与Informa旗下并将与「TFOC」紧密协作的的五个主要国际高端展览，包括全球知名游艇展「摩纳哥游艇展（Monaco Yacht Show）」、「美国棕榈滩国际游艇展（Palm Beach International Boat Show）」、「美国劳德代尔堡国际游艇展（The Fort Lauderdale International Boat Show）」、海湾合作委员会地区首屈一指的奢侈品珠宝和钟表展「阿拉伯国际珠宝展（Jewellery Arabia）」，以及将会首次进军亚洲并延伸至香港举办的「摩纳哥超级跑车展（Top Marques Monaco）」，从而加强向全球推广香港会展旅游优势。