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结业潮｜67年钟表界老子号大中华表行结业 2011年遭爆窃失3000万珠宝手表

社会
更新时间：16:08 2026-05-27 HKT
发布时间：16:08 2026-05-27 HKT

结业潮不断，继早前有55年历史的荃湾大兴表行及83载的湾仔冯良记表行相相继结业后，屹立67年，位于中环干诺道中的钟表老字号大中华表行亦在昨日(26日在社交平台宣布，于今年5月正式结束营业。

表行开业「凤凰女」到场剪彩

大中华表行于1959年创立由创办人应圣瑞创立，原址位于筲箕湾道，后期搬往中环德辅道中，往后于1983 年才搬到现址。据表行在社交平台的介绍，1964 年大中华表行开幕典礼，当时的电视当红女明星 「凤凰女」郭瑞贞也被邀请到来剪彩。

表行创办人应圣瑞是宁波鄞州蜜岩人，1950 年南下到香港打拚，于1959 年创办大中华表行，于2023年去世。虽然已经步入高龄，但每天仍然10时到店内工作，数十年如一日。

疫情期间销售悬崖式下滑  坚持不减人工亦没裁员

新冠疫情期间，门市销售悬崖式下滑，创办人应圣瑞坚持不减人工亦没裁员，他在橱窗写上心声:「生意小：职工不多，无员可裁；小生意：薪金不高，无薪可减，唯一恳请:政府鼎力支持，顾客踊跃选购。期望能挨过这段困难日子，坚持至疫情全面消灭为止。」

2011年曾遭爆窃 失逾3000万手表、金条及钻饰

大中华表行在2011年曾发生爆窃案。于春节休假期间遭贼人从毗邻书舍凿墙进入表行阁楼、破解店内防盗设施、掠走总值三千万元手表、金条及钻饰。应圣瑞当时向《星岛日报》表示，将斥巨资安装保安设施重新开业。
 

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