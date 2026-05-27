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涉擅取警察系统资料并向住宅单位大门淋红油 男警被控刑毁等9罪 将转介区院处理

社会
更新时间：11:40 2026-05-27 HKT
发布时间：11:40 2026-05-27 HKT

男警前年涉嫌在1个月内8度利用职权之便不诚实地获取警队电脑系统资料，及后疑在休班期间在黄大仙碧凤楼某单位的大闸及大门等位置淋泼红油。男警被控8项不诚实意图而取用电脑及刑事损坏等9罪，案件今早在东区裁判法院首次提堂，男警暂毋须答辩，控方申请将案件押后至7月8日再讯，待准备转介区院文件，获裁判官批准，男警准以1万元保释候讯，期间不得接触11名证人。

41岁被告梁龙军，被控8项不诚实意图而取用电脑及刑事损坏等9罪。控罪指梁龙军于2024年4月17日至5月8日期间，分别8度在香港取用电脑，即操作香港警队「案件管理及调查系统」、「第四代刑事情报电脑系统」、「第五代车辆牌照及驾驶执照综合资料电脑系统」的电脑，目的在于使被告不诚实地获益，不论是在取用电脑的同时或在日后任何时间。

刑事损坏罪指梁于2024年5月4日，在香港无合法辩解而损坏属于另一人的财产，即九龙黄大仙凤德道111号凤德邨碧凤楼某单位的大闸、大门及单位外的位置，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏。

案件编号：ESCC1268/2026
法庭记者：黄巧儿

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