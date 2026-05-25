猴痘︱内地通报两宗确诊 潜伏期曾到访旺角「胡同」 防护中心设热线寻顾客

衞生防护中心今日（25日）表示，接获内地通报两宗猴痘确诊个案，两名男患者于潜伏期内，均曾到访旺角上海街一间名为「胡同」的处所，并有高风险接触。当局已派员实地视察并展开接触者追踪，呼吁5月1日或之后曾到访该处所的人士尽快致电热线（2125 2373），以便接受健康评估及检测。

翻查资料，「胡同」于2012年成立，是香港著名同性恋桑拿。

衞生防护中心呼吁5月1日或之后曾到访该处所的人士尽快致电热线（2125 2373）。

潜伏期同时逗留「胡同」数小时

防护中心表示，透过联防联控机制接获内地衞生当局通报两宗曾在香港有高风险接触的猴痘确诊个案。首宗个案涉及一名28岁男子，他于5月8日出现发烧及腹股沟肿痛；在潜伏期内，他曾于5月3日前往「胡同」并有高风险接触。

第二宗个案涉及一名30岁男子，于5月15日下肢双侧出现皮疹；他曾于5月1日及5月3日前往上述处所。两人互不认识，但于5月3日同一时段曾在该处所逗留数小时。两人发病后的样本检测均对猴痘病毒呈阳性反应，目前情况稳定，正于内地接受治疗。

自2022年至今，本港共录得86宗猴痘个案（包括69宗本地及17宗输入个案）。

处所未能提供顾客名单

防护中心认为两人可能于该处所与受感染人士有高风险接触而染病。当局已到场实地视察并开展接触者追踪，惟处所负责人未能掌握并提供顾客名单。中心已为处所员工提供健康教育，所有员工至今无出现病征。

为跟进事件，当局已设立电话热线（2125 2373），逢星期一至五（公众假期除外）上午9时至下午6时运作。防护中心呼吁曾于5月1日或之后到访上述处所的人士，特别是曾与陌生人有性接触者，尽快致电热线，以便当局提供健康评估并安排有病征人士接受检测。中心同时提醒医护人员，如发现病人有相关病征及活动史，应安排病人采样。防护中心的接触者追踪和感染源头调查仍在进行中，并会与内地衞生当局保持紧密沟通。防护中心的接触者追踪和感染源头调查仍在进行中，并会与内地衞生当局保持紧密沟通。

港累计86宗猴痘 多涉高风险性行为

自2022年至今，本港共录得86宗猴痘个案（包括69宗本地及17宗输入个案），全部病人均为男性。流行病学调查显示，绝大部分个案曾进行高风险性行为，包括与陌生人发生性行为，或在没有佩戴安全套的情况下进行性行为。当局强烈建议高风险目标群组人士尽快接种猴痘疫苗，并提醒市民避免与怀疑感染者作密切身体接触。