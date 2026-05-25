每日杂志‧人物志｜5年两度迁移保育 萤火虫拯救队不介意被笑「傻瓜」

毗连塱原湿地的上水虎地坳村，近年大兴土木，工地处处。这里亦是3种在地上爬行时尾部会发光的萤火虫栖息地，包括属「近危」的「莫氏光萤虫」。为保护点点萤光不致消失，3名村民组成「虎地坳萤火虫拯救队」，5年内两度搬迁萤火虫。过去3星期他们举办多个导赏团，兴致勃勃跟市民一起「点虫虫」。当工程来到家门前，他们知道难敌时代巨轮，亦不介意被取笑是傻瓜，惟希望在发展与保育之间为萤火虫谋得一条出路，守护微弱光芒，不致无声湮灭。

莫氏光萤虫是近危物种，雌虫于晚上爬行时，会翘起发出萤光的尾巴。

「虎地坳萤火虫拯救队」的3名成员，廖志协（协哥）、陈耀安（安哥）及列安邦（列哥）。协哥及安哥自小于虎地坳村长大，列哥则是20年前搬至该村。他们说，想不到萤火虫会连结彼此，10多年来干着一件大家都认为是对的事。

「莫氏光萤虫」列近危物种

全球有逾120个萤火虫品种，香港记录到29种，虎地坳村至少出现5个品种。一般人认知的萤火虫，是雄虫于飞行时尾部发出萤光。虎地坳村除有2种飞行时发光的萤火虫，亦有3种晚上在地上爬行时尾部发光的萤火虫，包括「莫氏光萤虫」、「巨凹眼萤火虫」及「寒冬巨凹眼萤火虫」，当中「莫氏光萤虫」被「国际自然保育联盟」列为「近危」物种。

昔日大批莫氏光萤虫在地上爬行，于漆黑夜里如繁星闪闪。

「莫氏光萤虫」具趋光特性，于3至5月繁殖期，雌虫于晚上出没时，会朝街灯爬行，并翘起发出萤光的尾部，吸引空中飞行的雄性前来交配。

协哥指，今年3月中发现第一只雌性莫氏光萤虫，推测4月底至5月初是交配高峰期，因而敲定举办9个导赏团。上月底首天导赏团因暴雨取消，翌日星期六的导赏团原有20人报名，但最终仅6人出席。这幕都市「寻虫记」如期上演，参加者战战兢兢，随3人出发寻找萤火虫。

有雌虫爬上铁丝网。

「上了宝贵的生态课」

协哥一马当先，领众人走进昏黄街灯映照的虎地坳道，一面介绍莫氏光萤虫的特性。他指出，此虫喜欢干燥生境，初春雾雨将枯叶软化，吸引蛞蝓及马陆生长，为萤火虫幼虫提供食物。此时协哥步至路旁草丛，朝暗黑草堆说，「大家看到草地右方有3个小光点吗？这里有3只萤火虫。」

莫氏光萤虫的雄虫（啡色） 跟雌虫正在交配。

莫氏光萤虫最长仅约2.5厘米，甚为袖珍，漆黑中更难发现。此时协哥拿出手机，亮出浅绿色萤光，令正翘起尾部的雌虫「无所遁形」。在场1名10岁女孩看到这种独特形态的萤火虫，雀跃大叫，其他参加者亦凑近观看，啧啧称奇。

列哥用胶尺量度雌虫的长度。

列哥指今年发现的雌虫体型较小，虫会轮流「着灯」（指发出萤光），故每晚须于同一地方来回巡视，才收集到较准确数据。

2个多小时的导赏行程中，参加者多次在草地近距离目睹及拍摄到莫氏光萤虫，惊讶本港竟孕育出这种在地上爬行的独特萤火虫，「完全颠覆过去对萤火虫的印象，上了宝贵的生态课。」

上月导赏团中，参加者争取拍照留念。

多番巡视 了解分布数量

3人组性格迥异，属行动派的协哥俨如领袖，在导赏团举行前数日已多次巡视，了解萤火虫分布和数量，亦打点导赏团大小事务。列哥亦负责日常巡视及记录萤火虫习性的工作。

较寡言的安哥忆述，童年时每到晚上，在家门前空地、农田及附近梧桐河畔随处可见萤火虫，「无论天上及地上都遍布点点萤光，多如繁星，十分壮观。」成年后他及协哥外出工作，即使假日回家偶尔发现萤火虫数量减少，亦不以为然。

10多年前虎地坳村面临清拆威胁，他们才意识到小小萤火虫可能因而绝迹。当时协哥接手村内事务，3人萌生保育萤火虫的念头，自发记录萤火虫数量、习性及栖息区域，并开办导赏团，让外界认识这些在地上爬行及发光的萤火虫。

柔和绿光映照下，漆黑中的莫氏光萤虫「无所遁形」。

协哥与安哥从事工程相关工作，列哥则是职业司机，他们工余时间向萤火虫专家讨教，又「上网」寻找资料。每次导赏前，他们都按生态旅游要求，为参加者详尽讲解物种特性，并严禁于现场喷蚊怕水及亮起手机强白光，避免干扰萤火虫。

2021年，上水屠房外进行工程，协哥指该处有大批萤火虫栖息，担心影响萤火虫数量，遂想到迁移萤火虫的折衷方案，「当时硬着头皮找承办商，表达停工及迁虫的诉求。」他们带同历年拍摄的萤火虫相片及记录资料，与工程承办商商讨，庆幸诉求获得批准。

数量略为减少 甚为担忧

当时他们把128只萤火虫迁移到100米外一处草丛，其间更由专家确认当中包括莫氏光萤虫的独特品种。去年该草丛又纳入工程范围，协哥发起第2次迁虫行动，再将36只莫氏光萤虫转移到另一处草丛及斜坡。

他指，莫氏光萤虫并非虎地坳独有，但在大埔及锦田仅录得寥寥数只，族群数量远不及虎地坳。总结今年观察所得，他指最多曾于一晚内发现79只莫氏光萤虫，较去年88只略为减少，甚感担忧。

协哥指今年最多只于1晚发现79只莫氏光萤虫，数量少于去年。

现时虎地坳村已有三分一土地及村屋被征收，加上未来港铁北环线等工程将相继展开，协哥既忧虑村落去向，亦担心视如童伴的萤火虫的未来。他指，人可以搬家重新适应，但虎地坳的萤火虫与别不同，恐迁到别处后果难料。

3人组俱已年逾60岁，多年来为保育萤火虫东奔西扑，他们笑言不介意被取笑是傻瓜，只希望在发展与保育之间能为萤火虫谋得保育方案，让这些独特品种不致湮灭于时代巨轮。

面对发展巨轮，协哥仍希望为萤火虫谋得保育方案。

邻近梧桐河常受水浸苦 村民建独特「高脚屋」

上水虎地坳村是新界非原居民村落，早年纳入「新界东北新发展区」，濒临灭村。当时廖志协接掌村内事务，他与陈耀安和列安邦开办导赏团，努力向外介绍虎地坳村的历史风貌，又于虎地坳山种植桃花及不同植物，最终村落得以保留。

一方水土养一方人，虎地坳村靠近梧桐河，早年常因大雨水浸。协哥指，村民建设独特的「高脚屋」，以木桩托起房子，其后演变为以混凝土柱支撑离地2米的居所，避免家园受水浸之苦。

当时协哥办导赏团，带领市民认识村内的七彩古井及昔日九广铁路罗湖砖厂的往事。他指出，前者由砖厂工人兴建，后者则记下了砖厂工人于村内采土及制砖的历史。

列哥喜爱栽花种植，当时他负责于虎地坳山修种百棵桃花树及山稔等原生植物，冀达致保育野生植物的效果，并打造成花海，建构供游人观赏及让昆虫鸟类栖息的生境，可惜后来因山火尽毁。

记者：关英杰