长洲抢包山︱包山后龚子珊笑言与黎家盈同时「升空」 祝愿对方好好享受旅程

昨日（5月24日）农历四月初八佛诞，长洲按传统举行一年一度的太平清醮。压轴盛事「抢包山决赛」于周日（25日）凌晨零时在长洲北帝庙游乐场足球场引爆激战，在全场市民高呼呐喊下，紧张的3分钟比赛转眼完结。最终郭嘉明再度封王，将夺冠纪录推高至第11届；而龚子珊亦成功卫冕，第四度勇夺女子组冠军。

适逢首位「港产太空人」黎家盈于同晚坐上神舟二十三号载人飞船升空，为香港写下历史新章。成功连任包山后的龚子珊赛后兴奋表示，自己与黎家盈几乎同时「升空」，笑言「佢升空，我就抢包山」，并隔空送上真挚祝福，冀对方「平平安安上去，更加要平平安安回来，好好享受这个旅程」。

提及今届的卫冕策略，龚子珊坦言，今年是她参赛11年来竞争最激烈的一年。由于劲敌黄嘉欣正好在其身旁，左边更有前包山王郭俊贤夹击，故采取了「快一步登顶」的策略，务求抢占先机。她透露，当时唯一的目标就是速度必须快过黄嘉欣，这样胜算才会更高，最终亦成功落实战术。被问到未来会否继续参赛，龚子珊指抢包山是一项极具挑战性且独一无二的体能活动，自己会保持「有得玩就玩多几年」的心态。

另一边厢，第11度问鼎宝座的郭嘉明直言，能够再度夺冠非常难得。他透露在赛前等待时间较长，热身稍为冷却，起步时更一度失手，幸好及时调整状态追赶，顺利抢得足够的9分包。对于强劲对手钟玉川因未能于限时内落地而遭取消资格，郭嘉明坦言当时两人在隔壁起步，双方斗快登顶时「我都好紧张好紧张」，并大赞钟玉川实力强横，惟不幸在下降时时间拿捏得不够精准，强调这种突发情况在抢包山比赛中屡见不鲜。

郭嘉明续指，自己吸取了以往曾被取消资格的深刻教训，因此今次格外谨慎，在赛事倒数剩下一分钟时，已急不及待开始下降，务求在限时内安全著地，「宁愿算到分数，起码都有机会拿到头三名。」