长洲太平清醮︱截止中午逾一万人次涌入长洲 新渡轮加开逾六成航班
更新时间：15:15 2026-05-24 HKT
发布时间：15:15 2026-05-24 HKT
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【佛诞/长洲/太平清醮/飘色巡游/色芯/抢包山】长洲太平清醮重点活动飘色巡游，以及抢包山决赛都在今日（24日）佛诞举行，吸引大批市民旅客乘坐渡轮前往长洲。新渡轮表示，由今早8时至中午12时，已接载逾10,000人次往长洲。
新渡轮指，已增加由中环开往长洲的航班数目逾六成，平均每小时安排3至4班航班由中环接载乘客往长洲参与于下午举行的太平清醮会景巡游。
新渡轮指，目前中环往长洲的班次密度及开航时间会因应现场情况，以及警方或有关政府部门的指示而调整，并已调配后备船只加强服务，呼吁乘客耐心等候，紧守秩序，并遵照码头职员及现场警员指示进入码头登船。
摄影：苏正谦、汪旭峰
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