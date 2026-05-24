長洲太平清醮︱烈日下人頭湧湧 老字號餅店推新產品吸客 備6萬個平安包應市

一年一度的長洲太平清醮今日（24日）舉行飄色巡遊及搶包山，吸引不少市民和遊客慕名而來。早上11時半，長洲碼頭人頭湧湧，不少一家大小、旅客和情侶搭船到達島上。警方在碼頭對出作人流管制，亦有廣播提醒市民「不准停留」。根據天文台預測，今天氣溫約29至32度，日間部分時間有陽光及炎熱。不少市民做足準備，身穿短袖、背心或短褲，並戴上太陽眼鏡、雨傘和帽子。

老字號餅店大排長龍 推「餡料公仔」送祝福

售賣「平安包」的老字號餅店「郭錦記」，店門前排起長長人龍，不少市民專程前來購買平安包，買個好意頭「平平安安」。除了傳統包點，今年他們更有新搞作，推出「餡料公仔」，客人可以選擇喜愛的口味白芝麻、黑芝麻、蓮子等六款「餡料」，將一個個的「餡料」放入平安包中，寓意親手送上祝福。

餅店第二代傳人郭宇鈿預計，今年銷情與去年相若，為應付節慶高峰期的龐大需求，店方在最高峰的十多天內準備了約六萬個平安包，今日店內更特別增聘人手，「今日全家總動員，裏面好似打仗咁。」

他笑言，不少老顧客已有「情意結」，每年必定入場「買個平安」，如同一種儀式；又坦言品牌多年來以傳統為主，近年積極年輕化，推出的「餡料公仔」吸引男女老少購買，迎合時下口味，更期望在節慶中繼續傳遞「平平安安」的祝福。除了檔口銷售，他們今年更與航空公司合作，將「平安」送到天空。

熱天帶旺消暑食品 特色「有腳仔平安包」熱賣

今日天氣炎熱，售賣凍食及小食的攤檔生意相對受惠。販賣冰凍水果、雪糕的檔主傅先生表示，雖然不少港人選擇北上消費，但仍有不少人留港到長洲，更有不少內地遊客到訪，人流與去年相約。他稱，相比起平日周末，更準備多一倍的貨品，其中冰凍西瓜、菠蘿及涼茶銷情最好，「天氣越熱，生意越好」，又預料下午一時後為人流高峰。

飾品店的檔主楊生表示，預計今年生意將「持平已經好開心」，雖然不少港人北上消費，但仍有大批市民及遊客專程到訪。他指，今年特別推出數百個的「有腳仔平安包」，並寫上「幸福、快樂、健康、喜樂」等祝福，其中紫色款式接近售罄。他笑言，顧客買平安包公仔回家，「公仔有腳會走」，象徵平安跟着回家。除了本地市民，亦有不少遊客專程到來，部分更代朋友購買，延續「買個平安」的傳統。

長洲太平清醮吸引不少市民及遊客入島參與盛事。從元朗遠道而來的周小姐表示，第一次入長洲觀賞飄色巡遊，感覺「又新鮮又期待」，並買4個平安包帶回家，與家人分享，「都係蓮蓉味，其他味都賣晒，想同屋企人一齊食，求個平安。」她透露，排隊等了約十分鐘，排隊人龍雖多但秩序良好，亦有不少警員維持秩序。

旅客提早入島「霸定靚位」

來自惠州的遊客林小姐帶同一家大小，早上八時便入島，以避開人潮。她表示，今次是首次入長洲看飄色、吃平安包。她購買了十多個平安包，提前坐在北社街街頭，「霸定靚位」準備看飄色，「今天天氣相當熱，所以已經搽好防曬，帶了風扇、雨傘和水」。她亦稱，近年經常來港旅遊，但長洲太平清醮則是第一次觀看，非常新奇，更品嚐到黑芝麻味的平安包，大讚好味道。

來自九龍區的李小姐表示，每年長洲太平清醮都會入島看飄色，並購買平安包，今日等候約十分鐘，買了四個平安包帶回家，讓家人「每人一個，求個平安」。她笑言，每年都會見到檔口「好熱鬧」，亦視為一種節日傳統，「都係想意頭好，平安啦。」

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記者：何姵妤

攝影：蘇正謙