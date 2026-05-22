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中环摩天轮旁雪糕车再有样本大肠菌群超标 已暂停营运 食安中心不排除检控

社会
更新时间：22:27 2026-05-22 HKT
发布时间：22:27 2026-05-22 HKT

食环署食安中心今日（22日）表示，继昨日（21日）公布中环摩天轮旁边一辆持牌流动小贩车的软雪糕大肠菌群超标后，再发现该车另一个软雪糕样本大肠菌群含量达每克540个，超出法例标准。涉事流动车目前已按指示暂停营业，销毁所有问题雪糕并进行彻底清洁消毒。中心指如有足够证据将提出检控。

同一雪糕车再验出大肠菌群超标

食安中心发言人指，最新发现的违规样本是在中心采取防控措施前抽取的，跟进调查仍会继续。根据中心指示，有关牌照负责人已销毁所有有问题的软雪糕，并暂停营运该流动车，以进行彻底的清洁和消毒。此外，中心亦已向牌照负责人提供食物安全和衞生教育，以确保其已采取相应的改善措施。

相关新晕：中环摩天轮旁雪糕车软雪糕大肠菌群含量超标2倍 食安中心指令即时停售

涉事雪糕车位于中环民光街33号摩天轮旁边。资料图片
涉事雪糕车位于中环民光街33号摩天轮旁边。资料图片

根据《冰冻甜点规例》（第132AC章），任何供出售的冰冻甜点，每克不可含有多于100个大肠菌群。违法者一经定罪，最高可被处罚款一万元及监禁三个月。

食安中心解释，大肠菌群含量超出法例标准，显示产品的衞生情况欠理想，但并不表示必然会引起食物中毒。中心将会继续跟进事件并采取适当行动，以保障食物安全和市民健康。

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