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调查：逾半青少年因家长贬斥感自卑 最渴望听到「我支持你」「我信你得」

社会
更新时间：20:35 2026-05-22 HKT
发布时间：20:35 2026-05-22 HKT

父母的一言一行，都会影响儿童成长。香港救助儿童会调查发现，逾半数受访青少年因家长的贬斥言行，自觉比人差。青少年认为家长最伤人的话语包括「你学吓人哋」、「你真系好令人失望」、「我话唔准就唔准」、「你边有人哋咁叻」及「我系为你好」；最反感的行为则包括「家长发脾气」、「睇我电话」、「咩都要话事」、「入房唔敲门」及「乱动我的物品」。他们最渴望的鼓励说话包括「你做得好」、「我支持你」、「我信你得」、「最紧要你开心」及「知你已经尽咗力」。

救助儿童会发布《听见孩子：家庭互动如何影响青少年的心理健康》研究报告。萧博禧摄
救助儿童会发布《听见孩子：家庭互动如何影响青少年的心理健康》研究报告。萧博禧摄

两成人长期被要求表现完美

救助儿童会今日（22日）发布《听见孩子：家庭互动如何影响青少年的心理健康》研究报告。研究于去年8月至今年5月进行，并于今年3月和4月完成核心数据采集。为确保研究真实反映香港青少年的生活经历，救助儿童会邀请了3男3女、年龄介乎14至17岁的青少年组成「青少年研究小组」，在香港恒生大学社会科学系副教授邓键一的研究团队协助下，共同设计网上问卷，并透过伙伴网络和学校外展活动派发，最终成功收集408份来自13至18岁青少年的有效问卷。

调查发现，21.4%青少年经常被拿来与同辈比较，20.4%长期被要求表现完美。53.1%青少年觉得自己比别人差，如感到自己懒惰、愚蠢或无用；34.9%更觉得自己永远无法达到父母的期望。当在家犯错或惹上麻烦，37.1%青少年会失眠、胃痛或头痛，38.1%会精神紧张、发抖或心跳加速。

18.4%人忧求助后被批评

另外，当感到伤心或难过时，73.3%受访青少年「甚少或从不」找家长倾诉，逾九成半「甚少或从不」找老师或社工。他们不向大人求助的原因包括：希望自己解决问题（47.3%）、觉得没有人真正了解或帮到自己（45.3%）、不想成为他人负担（29.9%）。更有18.4%担心求助后会被批评、误解或惹上麻烦。

精神科专科医生陈国龄表示，华人有「光宗耀祖」、「棒下出孝子」的文化，导致家长管教时常批评子女，很少谈及沟通与爱。istock图片
精神科专科医生陈国龄表示，华人有「光宗耀祖」、「棒下出孝子」的文化，导致家长管教时常批评子女，很少谈及沟通与爱。istock图片

吁家长「一句起，两句止，三句合上口」

救助儿童会香港项目总监黄硕红表示，青少年渴望家长聆听、理解及安慰，而非教导或指正，「其实一句『你做得好』、『我支持你』，看似微小，但对青少年而言是很大的肯定，让他们觉得自己有价值。当他们遇到困难时是否愿意向大人求助，这些都是很重要的基础。」

她理解生活压力大，大人也会焦虑与疲累，鼓励家长先照顾好个人情绪，「可能需要每日10分钟或15分钟的『Me Time』休息时间。家长及子女各自走多一步，亲子关系一定会改善。」

救助儿童会顾问、精神科专科医生陈国龄表示，华人有「光宗耀祖」、「棒下出孝子」的文化，导致家长管教时常批评子女，很少谈及沟通与爱。「若家长自己都在这种模式下长大，很难与子女有情感沟通、正面沟通」。她建议家长聆听时应「不批判」，明白子女背后的情绪，让子女感到有支援，「家长很多时忍不住灌输自己认为最正确的观点，应记住『一句起，两句止，三句合上口』。」

陈国龄又说，家长应有「留力」的概念，而非无止境地要求子女尽力。「甚么叫完美？读到晚上11点取80分，还是读到凌晨2、3点取85分？是在有限的时间和资源中尽力，而不是无限时间读到凌晨三、四、五点才叫尽力。」

记者：萧博禧

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