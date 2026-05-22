涉天马影视内幕交易案 黄百鸣罪名成立 6月9日判刑

79岁导演黄百鸣（原名黄栢鸣）于第三方协商收购天马影视股份期间，怂使胞妹购入天马影视股份，因而遭证监会票控1项内幕交易罪。裁判官高伟雄今于东区裁判法院裁定黄百鸣罪名成立，指黄百鸣在审讯中辩称当时预期收购不会成事，而发讯息叫胞妹买入股份也只是基于胞妹询问，其解释荒谬牵强、不合逻辑。辩方求情指黄百鸣因案生活出现巨变，蒙受精神和心理压力，审讯期间更曾遭人滋扰恐吓。案件押后至6月9日判刑。

供称以为天马影视收购一事不会成事

案发时，黄百鸣先后透过4张支票向胞妹黄洁珍转帐共250万元，并透过WhatsApp指示她买入天马影视股票，涉款至少156万元。根据证监会从黄洁珍手机内撷取的WhatsApp讯息，黄百鸣在2017年8月30日、9月13日及9月14日曾向黄洁珍发讯息「今天一八几买D啦」、「收市前买」、「0.2下可入些货」及「明天低过0.2，尽买」。

黄百鸣在审讯中供称，案发时虽知道有第三方接触及提出收购天马影视股份，但天马影视早前已有两次收购失败的情况，加上他与收购方接触时，对方只派出员工作代表，故他也交给下属处理及以为收购会不了了之。

黄百鸣解释，他当时给黄洁珍4张支票，是因为要处理胞弟在内地的物业，他并不知道黄洁珍会使用款项来购买天马影视股份，而他向黄洁珍发出涉案讯息，是因为黄洁珍事前在公开场合询问购买天马影视股份的事，他感到不满及没有回答，事后因感抱歉而发讯息回复黄洁珍。

证供不获法庭接纳

高官裁决时，指黄百鸣的解释荒谬、牵强及令人无法信服，黄百鸣大可在现场向黄洁珍表达不满，而不必沉默，他事后也可以道歉，并毋须叫黄洁珍买入股份，而且黄百鸣有指明黄洁珍在收巿前买入，这更显得他的解释不合逻辑。

黄百鸣又供称，小时候当黄洁珍哭泣时，他作为兄长会说「反话」，叫黄洁珍尽情哭泣，所以当时曾发讯息叫黄洁珍「尽买」。高官则指，即使是家人及有特别沟通方式，以当时情况，任何有理性的上巿公司主席都不会叫家人大量买入股份。高官认为黄百鸣并非诚实可靠证人，不接纳其证供，并指唯一合理、不可抗拒的推论便是当时黄百鸣指示黄洁珍买入股份。

控方庭上透露，黄百鸣初犯，而黄洁珍在案中共获益约103万元，当中涵盖尚未卖出的股份和买卖股份所赚取的利润。控方另申请37.4万元调查费用。

乐易玲与林德禄为黄百鸣求情

辩方资深大律师谢华渊求情指，不反对控方申请调查费用，但指黄洁珍在案中实际获得的金钱利益并不多，她从刚开始投资股票便常买入天马影视，并常有「高买低卖」的情况。

辩方提到，审讯中曾呈堂21封品格证人的信件，当中包括被告家人、立法会议员、电影界人士和一些曾接受被告帮助的人士。辩方指该些受益人士所得到的不只是经济援助，更得到友情，对于黄百鸣的帮助，「佢哋系无上感激」。

辩方今更呈上无线高层乐易玲及导演林德禄为黄百鸣所写的求情信，乐易玲在信中指黄百鸣多年来对影视贡献有目共睹，望法庭从轻发落，彰显司法制度的人文关怀；林德禄则指黄百鸣曾拍摄多部受欢迎作品，为大众带来娱乐和正能量。辩方另呈上中联办盖印文件，证明黄百鸣在疫情期间曾向中央捐款500万元用以赈灾。

因案影响性格及生活 曾求诊精神科

辩方强调，黄百鸣并非因贪念而犯案，他只是因应胞妹的咨询，并非主动提出意见，而由证监会2018年采取调查行动，至2025年发出传票检控，中间相隔了6个多月。案件延误令黄百鸣蒙受心理和精神压力，令其性格和生活模式出现巨变，他不再开朗，也停止了公益活动，他曾求诊精神科医生，而其家人也受到影响。

辩方更指出，黄百鸣被检控后更曾受到滋扰及遭到恐吓，对方更在黄百鸣出庭作供的日子于庭外拉横额；黄百鸣已报警求助。案件对黄百鸣影响巨大，他过去从未犯事，现已步入高龄，其名誉和人生快乐都丧失，他现已进入退休状态，主要靠Youtube频道「百鸣歌」作为抒发渠道，他再没有机会重犯，望法庭考虑非监禁式刑罚。

案件押后至6月9日判刑，期间黄百鸣续准保释。

被告黄百鸣，被控于2017年8月25日至10月17日期间在香港，与某上市法团（即传递娱乐有限公司，前称天马影视文化控股有限公司）有关连，并掌握他知道关于天马影视的内幕消息，而他知道或有合理因由相信黄洁珍会进行「天马影视」的上市证券交易情况下，怂使或促致黄洁珍进行该等交易。

证监会法规执行部执行董事戴霖先生（Mr Michael Duignan）回应指，本案再次证明，没有人能凌驾法律之上。任何形式的内幕交易均会严重滥用投资者信任，并会损害市场的廉洁稳健。如有人不当使用机密资料来谋取私利，证监会必定毫不犹豫地对违法者采取果断行动，并就其不当行为公开追究责任。

案件编号：ESS1735/2025

法庭记者：王仁昌