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李家超6月率代表团访中亚 一带一路专员何力治：香港与中亚合作潜力大 可循矿产、绿能等方面发展

社会
更新时间：11:11 2026-05-22 HKT
发布时间：11:11 2026-05-22 HKT

行政长官李家超将于6月初率领代表团出访中亚两个大国，哈萨克和乌兹别克。一带一路专员何力治今（22日）在电台节目表示，此次访问团为特首上任以来规模最大，随行的60多名商贸代表涵盖本地及内地企业，来自金融、专业服务、创科及天然资源等多个行业。他强调，随团企业是经过精准拣选，以对接中亚的实质机遇。

2020年至去年 香港与中亚贸易额增长约三成

何力治指出，2020年至去年，香港与中亚的贸易额增长约三成，显示合作潜力巨大，当地与中国的合作亦十分紧密。他补充，中亚矿产及天然资源丰富，当地政府亦大力支持风能、光伏板、电池储存等绿色发展，并计划打造数据中心库以推动数字经济。他认为香港可从这三方面合作，并继续推动民生相关工作，如加强两地大学联系等。而当地企业及主权机构来港次数正持续增加，并期望在香港推动不同项目。

代表团将与当地高官、商界、商会及文化机构会面

何力治指出，中亚人口约8,000万，发展迅速，本地生产总值增长约6%至7%。特区政府代表团将与当地高层官员、商界、商会及文化机构会面，期望为政府「开大门」，并为商界和企业「开小门」，打通联系。

他指出，是次出访除了打通联系，亦希望在当地寻找政府的标志性项目，带到香港进行路演，让香港企业以较低门槛参与，并与内地企业合作，互补不足、互利共赢，减低企业「出海」风险。他又提到，哈萨克和乌兹别克计划大规模兴建新机场、新铁路及发展智慧城市，以提升国际水平，过程中需要香港的专业服务。

相关新闻：李家超6月率高级别商贸团出访哈萨克及乌兹别克 包括内地企业 提三大目的

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