中环摩天轮旁雪糕车软雪糕大肠菌群含量超标2倍 食安中心指令即时停售

食物环境衞生署食物安全中心（5月21日）公布，中环民光街33号一辆持牌流动雪糕车出售的软雪糕样本被验出大肠菌群含量超标。中心已指令负责人即时停售及销毁有问题产品，并要求彻底清洁和消毒流动车。翻查资料，中环民光街33号为中环摩天轮。

雪糕大肠菌群超标逾两倍

食物安全中心透过恒常食物监测计划，从中环一个持牌流动小贩（流动车）抽取软雪糕样本进行化验。检测结果显示，该样本的大肠菌群含量高达每克310个，远超法例规定的每克100个上限。

涉事流动车须全面清洁消毒

食安中心已就有关违规事项通知牌照负责人，并指令其即时停止售卖及销毁所有受影响的软雪糕。同时，中心亦已向负责人提供相关的食物安全与衞生教育，并严格要求为该流动车进行彻底的清洁及消毒工作。

超标反映衞生欠佳 未必引致中毒

根据《冰冻甜点规例》，任何供出售的冰冻甜点，每克不可含有多于100个大肠菌群。违例者一经定罪，最高可被判罚款一万元及监禁三个月。食安中心解释，大肠菌群含量超出法例标准，主要显示产品的衞生情况欠缺理想，但并不代表必定会引起食物中毒。当局会继续跟进事件并采取适当行动，以保障市民健康及食物安全。