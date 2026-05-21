消委会︱眼疮复发未必纯属「眼挑针」 两大病征交替出现可致眼肿难消 附6大预防日常建议

眼睑突发红肿不适，不少人第一时间便会联想起生「眼疮」。这看似常见、甚或不痛不痒，数日便能自愈的轻微发炎，有时却会红肿加剧，即使红肿消退，一段时间后仍可能在同一或不同位置反复出现。消委会最新一篇《选择》文章「眼疮常复发？未必只是『眼挑针』」，综合眼科专科医生及中医师的临床意见，区分不同眼疮的病征，剖析诱发眼疮的成因，以助消费者辨识潜在的警号，同时更会介绍治疗方案及日常护理的要点，让消费者避免因处理不当，而延误诊断。

眼疮分麦粒肿与霰粒肿

人们常以为「眼疮」等同于「眼挑针」，但其实「眼挑针」只是眼疮的其中一种。香港眼科学会副会长（内务）医生杨珍珍指出，临床上眼疮可分为两类，一类属眼皮腺体的急性细菌感染（麦粒肿），即俗称「眼挑针」；另一类则是眼皮腺体受油脂阻塞而形成的慢性炎症（霰粒肿）。

不同眼疮可同时出现

「麦粒肿」外观会出现局部红、肿、热、痛，中心可形成黄、白色脓点，触痛感明显，病程来势急，通常在几天内迅速肿起。至于「霰粒肿」，外观呈圆滑、可在皮下移动的硬块，常带有异物感。较小的霰粒肿或需翻开眼皮才能从眼睑结膜上发现，无明显痛感，却持久难消、不易自行消退，可能持续数周至数月之久。

杨珍珍表示，两者存在不同但有一定关联，「眼挑针」的急性红肿脓包（麦粒肿），在炎症消退后若仍有分泌物残留，可能演变成无痛的油脂肿块（霰粒肿）；反之，原本因阻塞而形成的无痛油脂肿块，若出现继发感染，其症状会与麦粒肿重叠。因此，这两种眼疮除了可各自独立出现，亦有机会交替出现，甚至可能在上下眼睑的不同位置同时存在。

儿童、爱化妆及特定习惯者属高危群组

杨珍珍指出，任何人都有机会生眼疮，但在临床上，某些群体或具有特定生活习惯的人士，较容易出现相关问题，包括儿童、爱化妆人士、油脂分泌旺盛者、长时间配戴隐形眼镜者等。

儿童： 由于眼睑腺体尚未完全成熟，眼皮的皮脂腺管较幼细，较容易堵塞。加上儿童自制力较弱，眼睛痕痒或疲倦时或会揉眼，若手部衞生不足，细菌便可能带到睫毛根部或腺体出口，增加感染机会。此外，由于儿童免疫系统仍在发展中，所以对局部感染的反应亦可能较明显。

由于眼睑腺体尚未完全成熟，眼皮的皮脂腺管较幼细，较容易堵塞。加上儿童自制力较弱，眼睛痕痒或疲倦时或会揉眼，若手部衞生不足，细菌便可能带到睫毛根部或腺体出口，增加感染机会。此外，由于儿童免疫系统仍在发展中，所以对局部感染的反应亦可能较明显。 爱化妆人士： 当描画眼线、涂眼影、使用睫毛液或黏贴假睫毛时，化妆品多黏附于眼睑边缘，加上容易吸附空气中的尘埃与细菌，或会堵塞睫毛毛囊及皮脂腺出口。若卸妆不彻底，残留的化妆品与油脂长时间积聚于眼睑，便可能为细菌滋生提供温床。因此，爱化妆人士若没有良好的卸妆习惯，长期下来较容易反复出现眼疮。

当描画眼线、涂眼影、使用睫毛液或黏贴假睫毛时，化妆品多黏附于眼睑边缘，加上容易吸附空气中的尘埃与细菌，或会堵塞睫毛毛囊及皮脂腺出口。若卸妆不彻底，残留的化妆品与油脂长时间积聚于眼睑，便可能为细菌滋生提供温床。因此，爱化妆人士若没有良好的卸妆习惯，长期下来较容易反复出现眼疮。 油脂分泌旺盛者： 本身属于油性肌肤或患有玫瑰痤疮的人士，皮脂腺分泌较多，阻塞风险亦较高。另外，免疫功能受损的人士，以及处于荷尔蒙波动期（例如青春期、女性月经周期失调、孕产期）的人士，也较容易生眼疮。

本身属于油性肌肤或患有玫瑰痤疮的人士，皮脂腺分泌较多，阻塞风险亦较高。另外，免疫功能受损的人士，以及处于荷尔蒙波动期（例如青春期、女性月经周期失调、孕产期）的人士，也较容易生眼疮。 长时间配戴隐形眼镜者： 如配戴或移除镜片前没有彻底洗手，便会容易受细菌感染。若长时间连续使用，不但会使眼睑边缘受刺激，亦会增加腺体感染或阻塞的风险。

如配戴或移除镜片前没有彻底洗手，便会容易受细菌感染。若长时间连续使用，不但会使眼睑边缘受刺激，亦会增加腺体感染或阻塞的风险。 特定生活习惯者：爱吃煎炸油腻及高糖食物、经常熬夜、精神压力大，或因而影响内分泌的人士，亦会令眼部油脂分泌变得浓稠，增加阻塞或发炎的风险。

综合而言，上述因素会增加个别人士出现眼疮的风险，但免疫系统状况对所有人同样重要。当身体抵抗力下降时，眼睑对细菌的防御能力减弱，不但较容易出现感染，亦可能令局部炎症较难消退，增加反复发作的机会。

早期麦粒肿或霰粒肿可热敷 出现三情况需手术

无论是早期麦粒肿或霰粒肿，热敷都是常见而有效的辅助方法。杨珍珍指出，热敷可促进局部血液循环，帮助腺体开口扩张，使堵塞的油脂软化流出。当腺体疏通后，麦粒肿的脓液和霰粒肿的滞留物均有机会自行排出或逐渐缩小。但须注意，若麦粒肿炎症明显或疼痛加剧，应停止热敷，并改为短时间冷敷以减轻不适。同时，患者应尽快求医，由医护人员评估是否需要进一步治疗。若自行在家进行热敷，可留意以下做法：

以干净薄毛巾包裹温热的鸡蛋，或用温热的湿毛巾作热敷

控制温度在40℃至50℃之间，或先在手背测试温度，以免烫伤皮肤

每次热敷约 10 分钟，每日可重复3-5次

热敷期间可轻柔地按摩眼皮，以促进肿块的软化和引流

切勿用力挤压或刺破肿块，以免造成细菌扩散或感染加重

热敷后可用干净棉花球或卸妆棉，沾温开水轻轻清洁眼睑边缘

杨珍珍指出，并非所有眼疮都需要使用药物。若属未受感染的霰粒肿，或早期麦粒肿，一般毋须立即使用抗生素，可先透过上述热敷及清洁方法改善症状。当出现急性感染的麦粒肿，即明显红、肿、热、痛等征象时，医生可能会处方局部抗生素眼药水或药膏。个别情况下，若感染情况较严重，亦可能考虑处方口服抗生素。若霰粒肿持续存在且未见改善，医生亦可能视乎情况处方抗生素，或配合类固醇药物，以控制慢性炎症。

若保守治疗无效，或出现三种情况，医生可能建议手术处理，包括麦粒肿已化脓且腺体肿胀明显；霰粒肿体积较大或长时间未消退；囊肿反复发作，或影响外观与视线。

预防眼疮6大日常建议

注重眼部衞生：日常可用棉花球沾温水清洁眼睑边缘。如油脂过多，可用20倍稀释的婴儿洗发露轻洗睫毛根部，保持腺体畅通；

预防性热敷：曾复发的患者，建议定期以温热湿毛巾热敷眼部，利用温和热力协助淤积的油脂排出；

切勿揉擦眼睛：眼干或痕痒时应多眨眼或休息，避免用手直接揉眼，以防将细菌带入眼睑边缘引发感染；

正确佩戴隐形眼镜：配戴时务必注意手部衞生；若眼部出现不适，应立即停止佩戴；

规律作息与用眼：减少长时间使用电子萤幕以降低眼干风险，如观看萤幕超过45分钟，应休息5至10分钟。保持充足睡眠与规律作息，有助维持免疫力并稳定油脂分泌；及

调整饮食习惯：少吃辛辣、煎炸、油腻及高糖食物，并减少酒精与咖啡因的摄取，以防炎症加剧。

图片来源：消委会《选择》