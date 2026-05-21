蚊患︱白纹伊蚊诱蚊器指数上升 食环署：趋势与过往几年相若  区议员倡引入创新科技协助灭蚊

食环署公布5月新一批白纹伊蚊诱蚊器指数，14个监察地区的诱蚊器指数高于10%，大围白纹伊蚊诱蚊器指数更高达46%。食环署表示已加强灭蚊及执法行动，沙田区议员则建议政府引入无人机等创新科技协助灭蚊。

食环署高级总监（洁净及防治虫鼠）孔世杰今（21日）在电台节目表示，每年4月至9月是白纹伊蚊的活跃期，受气温及雨量影响诱蚊器指数会较高，目前的蚊患趋势与过往几年相若。针对大围区指数高达46%。他解释，若指数达到40%或以上，属于第四级的最高级别，反映区内白纹伊蚊的分布已经非常广泛，提醒市民要加强在区内的防蚊意识，及采取适当的灭蚊、防蚊措施。

加强宣传提高市民灭蚊意识

孔世杰表示，灭蚊工作一直没有停止，署方亦降低了强化灭蚊工作指数的门槛，加强资讯发放，协调跨部门及跨界别的协作，及善用科技灭蚊。面对大围区的严重蚊患，食环署会召开跨部门地区的灭蚊工作小组，连同相关的持份者，及政府部门一同找出蚊患高危的地方，集中资源采取针对性和持续性的灭蚊工作，包括会在合适的地方装设新型捕蚊器，喷洒雾化杀虫剂，同时会加强宣传教育，提高市民的灭蚊意识。

在灭蚊技术应用上，孔世杰解释，署方会因应不同场景采用合适科技，例如在植被或茂密丛林使用灭蚊机械狗或传统背负式喷雾机，大范围地区则使用大型机械喷雾机。署方已立即分析数据，并针对私人屋苑、公共屋邨、学校、公园及地盘等地点展开巡查。在巡查中发现部分地盘或屋苑有蚊虫滋生，已立即采取检控行动；同时亦向部分有积水问题的屋邨管理公司及场所发出法定通知书，要求尽快清除积水。

倡引入无人机灭蚊遏止蚊患

沙田区议员陈坛丹在同一节目上表示，近期落区时接获不少街坊及工友反映蚊患严重。他分析指，除了一般恒常的蚊患黑点， 例如花槽或者路面的沙井、 斜坡等都会有蚊虫滋生外，近期区内亦有多项道路工程及新建楼宇工地。他指出，工地内的竹棚、水马的窿都容易积水，若清洁公司或管理公司稍有忽略，便会沦为蚊虫滋生温床。

陈坛丹透露，雨季前已联同食环署及房署等部门实地视察，加强清理渠道水浸黑点及施放蚊沙，未来会到大围区加密清洁。他提到，目前食环署的自动化雾化机在斜坡地形使用时受到物理限制，建议政府效法大湾区或其他国家如新加坡，引入无人机或物联网智能捕蚊产品，以创新科技进一步处理灭蚊工作。

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