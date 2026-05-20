Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

流感｜两童现严重并发症 12岁男童乙流并发脑病变 情况危殆留医PICU

社会
更新时间：17:53 2026-05-20 HKT
发布时间：17:53 2026-05-20 HKT

​衞生署衞生防护中心今日（20日）正调查两宗儿童感染季节性流感后出现严重并发症的个案，涉及两名过往健康良好的男童。首宗个案涉及一名12岁男童。他于5月12日出现发烧、喉咙痛、咳嗽、流鼻水及全身乏力，5月14日进一步出现呕吐及神志不清。期间，病人曾向私家医生求诊，5月16日被带到将军澳医院急症室求医，需留院接受治疗。他的情况其后恶化，于5月18日被转送到基督教联合医院儿童深切治疗部。他的呼吸道样本经化验后，证实对乙型流感呈阳性反应，临床诊断为乙型流感并发脑病变。病人目前仍然留医，情况危殆。

另一宗个案涉及一名10岁男童。他于5月10日出现发烧、咳嗽及流鼻水，翌日（11日）向私家医生求诊。他在5月12日进一步出现气促，被带到东区尤德夫人那打素医院急症室求医，因血含氧量下降，获安排在该院的儿童深切治疗部留医，临床诊断为肺炎。他的呼吸道样本经化验后，证实对甲型流感呈阳性反应，但对其他病毒及细菌的化验结果呈阴性。综合临床资料，中心判断男童因感染甲型流感并发肺炎。病人现已康复出院。
　　 
中心接获上述两宗个案的呈报后，立即展开流行病学调查。初步结果显示，两名男童于去年底已接种2025／26年度季节性流感疫苗。两人最近均没有外游。

本港流感活跃程度目前虽然仍处于较低水平，但最新一周的流感病毒阳性百分比有轻微上升。根据以往经验，香港每年有机会出现两个流感季节。去年夏季流感季节较过往迟开始，并持续较长时间，从去年9月初延续至今年1月初，以致传统于每年第一季出现的冬季流感季节今年没有出现。鉴于距离上一流感季节已经接近半年，社区累积了一些近月没有感染流感的市民，因此不排除流感活跃程度有机会再度上升。中心再次呼吁所有年满6个月或以上的人士，除个别有已知禁忌症人士外，若尚未接种季节性流感疫苗，现时仍可接种。　

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
生活百科
6小时前
连ATM card都无！75岁长者竟被银行连开3张信用卡 仔女怒斥：防骗仲要防银行？｜Juicy叮
连ATM card都无！75岁长者竟被银行连开3张信用卡 仔女怒斥：防骗仲要防银行？｜Juicy叮
时事热话
8小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
23小时前
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
01:08
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
23小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
4小时前
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
旅游
2026-05-19 17:45 HKT
我要赞佢｜型男医生高空救人被全城赞天使 拥多重身份运动健将兼歌手
我要赞佢｜型男医生高空救人被全城赞天使 拥多重身份运动健将兼歌手
好人好事
7小时前
《九龙城寨之终章》尖东封街开拍 刘俊谦「信一」升呢担大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨独家
01:45
《九龙城寨之终章》尖东封街开拍 刘俊谦「信一」升呢担大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨独家
影视圈
5小时前
富贵前港姐周美凤爆化疗痛苦细节 一针标靶药索价20万 首公开掉发光头病容：只能苦中作乐
富贵前港姐周美凤爆化疗痛苦细节 一针标靶药索价20万 首公开掉发光头病容：只能苦中作乐
影视圈
9小时前
越南23岁千万粉丝女网红宣布确诊血癌 泪诉不烟不酒但两习惯拖垮身体
即时国际
9小时前