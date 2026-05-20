流感｜两童现严重并发症 12岁男童乙流并发脑病变 情况危殆留医PICU

​衞生署衞生防护中心今日（20日）正调查两宗儿童感染季节性流感后出现严重并发症的个案，涉及两名过往健康良好的男童。首宗个案涉及一名12岁男童。他于5月12日出现发烧、喉咙痛、咳嗽、流鼻水及全身乏力，5月14日进一步出现呕吐及神志不清。期间，病人曾向私家医生求诊，5月16日被带到将军澳医院急症室求医，需留院接受治疗。他的情况其后恶化，于5月18日被转送到基督教联合医院儿童深切治疗部。他的呼吸道样本经化验后，证实对乙型流感呈阳性反应，临床诊断为乙型流感并发脑病变。病人目前仍然留医，情况危殆。

另一宗个案涉及一名10岁男童。他于5月10日出现发烧、咳嗽及流鼻水，翌日（11日）向私家医生求诊。他在5月12日进一步出现气促，被带到东区尤德夫人那打素医院急症室求医，因血含氧量下降，获安排在该院的儿童深切治疗部留医，临床诊断为肺炎。他的呼吸道样本经化验后，证实对甲型流感呈阳性反应，但对其他病毒及细菌的化验结果呈阴性。综合临床资料，中心判断男童因感染甲型流感并发肺炎。病人现已康复出院。



中心接获上述两宗个案的呈报后，立即展开流行病学调查。初步结果显示，两名男童于去年底已接种2025／26年度季节性流感疫苗。两人最近均没有外游。

本港流感活跃程度目前虽然仍处于较低水平，但最新一周的流感病毒阳性百分比有轻微上升。根据以往经验，香港每年有机会出现两个流感季节。去年夏季流感季节较过往迟开始，并持续较长时间，从去年9月初延续至今年1月初，以致传统于每年第一季出现的冬季流感季节今年没有出现。鉴于距离上一流感季节已经接近半年，社区累积了一些近月没有感染流感的市民，因此不排除流感活跃程度有机会再度上升。中心再次呼吁所有年满6个月或以上的人士，除个别有已知禁忌症人士外，若尚未接种季节性流感疫苗，现时仍可接种。