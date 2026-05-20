中环拟建行人隧道改善交通接驳 明年起施工不碍年底冬日盛事

以往从港铁中环站出站前往海滨，往往要走出路面，绕到环球大厦对出天桥才能接驳，遇到暴雨、暴晒天气或使用轮椅、婴儿车人士，往往造成不便。政府计划推展首条驳通港铁中环站至中环海滨的全天候、无障碍行人隧道，接驳港铁站与附近新旧商业大厦，便利市民出行。

中环新海滨三号用地综合商业项目座落维港海滨重要位置，将打造成香港的崭新地标，并借此契机加强中环内陆和海滨的连系度和畅达性。发展商自2022年分两期展开建造工程，首期发展2027年完成，余下发展预期2032年或之前落成。

行人隧道驳通中环港铁站与海滨 大幅提升区内交通连通性

发展局在社交网站发文表示，发展项目特色之一，亦是过去广泛咨询的结果，就是通过用地由发展商兴建一个四通八达、多层无障碍连接起附近公交、商厦和海滨设施的行人网络系统，包括兴建连接三号用地及港铁中环站的新行人隧道。落成后，市民将可沿该全天候无障碍通道由港铁中环站车站，经三号用地的商场通往其他商厦以至海滨，惠及广大公众。无论对轮椅使用者、推婴儿车出行人士还是普通市民来说，都将会带来方便，建成后无须走出路面或绕道到环球大厦对出行人天桥便可到达中环海滨。

发展局表示，拟建行人隧道工地位于遮打道以北的部分皇后像广场花园，完全不影响旁边的和平纪念碑及遮打道以南（近终审法院）的皇后像广场。工程须于该地点进行，是由于拟建行人隧道处于该处的地底，需在该处开洞挖掘隧道。由于工程地点属中环核心范围，地底的前海堤增加钻探的复杂性，而拟建行人隧道距离地面较近亦须克服地面下陷的风险，所以有一定难度。发展商会在工程期间确保附近行人路畅通，工地外围保持整洁，以免影响工程范围以外的广场部分及附近休憩地带，以及实施临时交通措施以减低交通影响。

政府促压缩工期至四年 年底冬日盛事如期举行

发展商预计不迟于2027年初开始兴建行人隧道，为了减少工程期间对市民造成不便，发展局表示正积极与发展商进一步压缩工期，争取提速，用四年左右时间完成该隧道工程，年中再到中西区区议会，汇报工期最新安排和完工后广场花园的美化工程。

另外就近日传媒报道于皇后像广场南边广场正进行的地砖翻新工程属康乐及文化事务署的维修保养工作，属短期完成的项目，亦是从美化环境出发，与行人隧道工程无关。

文化体育及旅游局表示，据了解，位于皇后像广场花园北面部分的拟建行人隧道的工程会于2027年初展开。旅发局于今年年底在皇后像广场花园举办的「香港缤纷冬日巡礼」将不会受到影响。有关活动详情将于稍后公布。文化体育及旅游局/旅游事务署和旅发局会与相关部门保持紧密联系，以确保将来举办的活动继续保持吸引力。

康文署回复《星岛头条》查询时指，皇后像广场花园的南边广场于今年5月初起展开翻新工程，包括翻新墙身，以及更换地砖、触觉引路径和标志牌等，工程范围不涉昃臣爵士铜像。建筑署估算工程开支约为340万元，预计于今年第三季完成。康文署会按相关程序在中西区区议会「地区设施及工程委员会」5月21日的会议上作出汇报。