宏福苑︱合安：1.27亿退款最早下月10日发放 推专属网页助业主了解退款资料

获委任为宏福苑业主立案法团的管理人合安管理有限公司，今日下午为宏福苑业主举办第二场网上简介会，合安代表表示，最早下月10日向宏福苑业主派发退款支票，合共1.27亿元。业权的唯一拥有人、遗嘱执行人或遗产管理人及分权共有的业权，最早会于下月10日获派发首轮退款，详情会尽快公布。至于联权拥有或「长命契」的业权拥有者，合安会在下月10日开始处理相关个案，让业权拥有者选择支票收款人。

已向土地审裁处申请延长举行业主大会期限

合安指，如果业主已缴付六期维修费，首轮退款将视乎业权份数，可得8.5万至9.9万元。如已缴付五期维修费，首轮则可得6.1万至7.1万元。合安表示，关于出售业权的问题，业主可联络「解说专队」，了解更多讯息。「解说专队」已在不同地点设立服务站，有需要与「解说专队」会面的业主可致电专责他们个案的专队成员或政府公布的查询热线2129 8133预约会面。

合安表示，已在于上周三向土地审裁处提交申请，请求延长召开及举行业主大会的规定时限，以保障全体业主的权益。根据《建筑物管理条例》，土地审裁处就建管条例条文的释义及执行的法律程序，具有聆讯及裁决的司法管辖权，因此相关申请符合《建管条例》的规定。

合安重申，宏福苑情况特殊，一系列核实业主身分的程序需时，即使合安已尽力，要依从《建管条例》的时间表召开及举行业主大会确有实际困难；此外，合安亦要顾及已离世业主的遗产代理人的权利，他们须先取得遗嘱认证或遗产管理书，才能合法代表遗产受益人行使业主的权利。

宏志阁升降机保养合约由龚如心慈善管理支付

合安又指，正积极跟进宏福苑签订的服务合约，目前已终止8份合约和相关服务，包括管理合约、园艺保养、天线系统保养、水泵保养、闭路电视及保安系统保养、消防、天台太阳能板及八达通控制闸巴系统工程招标。

至于处理中的8份合约服务范围，则包括清洁、常务法律顾问、宏志阁会议室宽频、保险、管理处电话和宽频、石油气、核数师及屋苑网站。新签订合约有1份，涉及宏志阁3部升降机保养合约，合约期为3个月，直至6月15日，费用并非由法团帐户支付，而是由龚如心慈善管理有限公司拨款支付，合安会因应实际情况，决定后续安排。

推业主专属网页版面助业主了解退款资料

合安表示，已推出业主专属网页版面，协助业主了解退款等财务资料。合安代表称，已于上月下旬向所有登记之宏福苑业主寄出信件，而信内提供登入宏福苑管理人网页所需的用户名称及密码，已有700多户成功登入。若业主还未有收到，可以凭「邮政卡」前往大埔邮政局领取相关邮件，或联络合安、区议员寻求协助。

东华三院拨1000万元提供免费法律援助

合安表示，东华三院拨出1000万元，为宏福苑业主推出免费法律援助服务，为有需要的业主提供免费法律援助，预计可协助800至1000宗个案，名额先到先得。合安又表示，接受收购服务的宏福苑业主如果想使用此服务，必须透过「解说专队」转介并同意将个人资料转交东华三院以处理申请。政府在确认有关单位的业主接受收购建议，并在业主同意下，将通过「解说专队」将个案转介予东华三院跟进。东华三院委托的律师团队在收到转介后，将尽快直接联络有关业主。