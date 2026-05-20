简朴房｜逾万登记申请仅4宗获认证 业界料改装需一年回本租金或升逾一成

简朴房制度早在3月开始登记。简朴房经营者协会副主席何志鹏今早(20日)在电台节目透露，虽然当局已收到约1.1万宗宽限期申请，但至今认证个案只有4宗。他解释，业主多持观察态度，主因在于改装成本高昂，不少经营者期望在三年的宽限期内，改装费用会有下调空间，或者政府会推出额外的援助措施。此外，部分单位的先天条件不足，例如面积少于标准的八平方米，业主深知难以符合要求，倾向在获批延期后直接选择退场，因而放慢了改装步伐。

租客夹期困难 独立电表成改装最大阻碍

在实际的改装过程中，申请独立电表成为了经营者面对的最大难题。何志鹏指出，改装房间的硬件工程及尺寸调整本身并不困难（例如将一开四改为一开三），但行政与协调工作却极耗时间。他分享协会的实际经验，指有单位从三月一日开始改装，直到五月初才完成并进行认证，历时超过两个月。他强调，安装独立水电表需要电力公司人员上门检查线路，这要求单位内所有㓥房租客必须在办公时间内同时留在房内开门配合。由于极难协调所有租客的时间，导致申请电表的进度遭到严重拖延。

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认证费高于官方预期 成本转嫁或致加租

面对改装及认证带来的财务压力，业界估计相关成本需要一段时间消化，对于政府预计每间房的认可人士签名费约为3500元，何志鹏指业界目前并未见过如此低廉的定价；若以一个单位分间出三至四个房间计算，整体的专业认证费用往往超过一万元。他表示，一般业主经营分间房的回报率要求10%以上，预计今次的改装成本需要约一年时间才能回本。在成本增加及市场规律的驱使下，他预估未来简朴房的租金可能会出现10-20%升幅。

忧基层面临安置问题

他估算目前全港约11万间㓥房的入住率高达八成半，在新政策下，预计有约三成的劣质㓥房将会被淘汰。他担忧这批单位退出市场后，会导致部分基层市民失去居所，甚至面临无家可归的困境，届时这批受影响的居民将需要依赖政府的协助与安置。