每日杂志｜严防拐喵之徒 「猫店长」须多重加护 律师教多招监控 减拥有权争拗

近月接连有「猫店长」疑被偷走，大部分涉事者声称误会猫咪是流浪猫，欲「救猫」才把猫带走。猫店长人气高。店舖「放养」宠物向来充满争议，惟猫咪性格有异，饲养方式是否适当难一概而论。有律师提醒店主应为宠物植入晶片、保留疫苗及兽医纪录等，并安装监控系统，以减少宠物拥有权的纠纷。有饲主深明，保护动物意识与社区教育息息相关，冀大众共同守护社区动物的安全。

多间店舖的「猫店长」深得市民喜爱，图为旺角药房的「吴生」。

多间店舖的「猫店长」深得市民喜爱，图为旺角药房的「吴生」。

今年3月，旺角一间药房的明星猫店长「阻B」失踪，其身上的蓝牙追踪器更失去讯号，最终翌日于药房附近一间楼上宾馆寻回。

药房发言人李先生坦言，一直有担心「阻B」被误会当成流浪猫，故有为牠系上猫绳和猫颈圈作「标记」，但把猫咪困在店内并不可行。他说，老板曾为「阻B」系上猫带，惟牠欲出外走动，曾自行挣脱逃出；店员把猫咪留在房内，牠亦懂得跟着店员进出。意外发生后，店内有采取更严格的保护措施，现时每当「阻B」出外10分钟，店员便会查看确保其安全，亦对陌生人加以警惕，「有些人对牠过分热情，主动喂食或抱起牠，我们也会喝止。」他说，众人已尽力加强保护「阻B」，惟若然有人故意偷猫，也防不胜防。

「阻B」平安回家后，猫迷争相拍照。

误当流浪猫 警惕陌生人

同月，新蒲岗水果店猫店长「宝宝」亦疑被人捉走，幸得粉丝通报的士电召台，并在社交平台发出「寻猫启事」，涉事女子即日归还猫咪，称误当猫咪为流浪猫。「宝宝」的主人陈太亦言，猫咪爱出外走动，无法系绳留在店内。周末工作忙碌，她只会信任相熟的粉丝带猫咪出外「放风」。

社交媒体专页「随猫随影」自2017年起分享在社区拍摄的猫店长美照，该版主分享，猫咪性格有异，有些喜欢与人互动，有些较害羞不会离开店舖，多年前已时有疑似「偷猫」事件，而店舖宠物的饲养方式各异，取决于店主对猫咪的紧张程度，「由不准触摸到任由猫咪远离舖头『自由行』也有。」

事实上，店舖「放养」宠物向来充满争议，除了有机会被误当作流浪动物引起误会，时有宠物误闯车道，险象环生。全球不少地区设有针对照顾动物的相关法例，如台湾要求宠物出入公共场所应有7岁以上人士陪同，违者可处3000元至1.5万元罚锾；不论宠物是否懂得过马路和看车，只要饲主放任宠物在无人看管的状态下自行外出，已属违法。

欧洲议会早前通过全面保护猫狗法规，其中一条禁止照顾猫狗的人士把猫狗长期绑在固定物件上（医疗需要除外）。「随猫随影」版主说，部分店主失去一只猫咪后，认为把余下的宠物困笼才是安全，故难以一概而论是否适当。

果栏猫店长「细细」爱到处走动，故主人为其系上猫绳，以策安全。

部分有预谋喂食 待天黑拐走

近月至少有7宗猫店长疑被偷走事件（见表），尽管大部分皆已寻回，仍引起猫界关注。有不愿具名的店主认为，部分猫店长被捉走是有预谋，并非误会，「对方逗留近半小时，喂猫咪吃零食，再等天黑才行动！」他说，即使猫店长在外流连，实际距离店舖不足10步距离，若然对方认为猫咪是流浪猫，欲诚心收养，大可以询问邻近店主有关猫咪的事宜，而非一意孤行，「及后把猫咪归还，再说一个『美丽谎言』，店主便无法追究。」

宠物被定义为「个人财产」

根据香港法例，宠物被定义为「个人财产」。香港动物法律及保护协会创办人麦剑祺律师说，若有人在未经同意下故意带走他人的猫咪，且意图永久剥夺主人对该猫的所有权，或构成《盗窃罪条例》下的盗窃罪，潜在罪行或包括刑事毁坏和非法侵入。他续说，案件是否构成「盗窃」，很大程度上取决于意图和具体情况，若某人真诚且合理地相信该猫只是被遗弃、受伤或流浪的，或会影响其是否具备必要的诈欺意图；反之，若有证据显示该人士蓄意针对猫店长，隐瞒、拒绝归还动物，或试图向主人索要金钱或名誉以换取归还，从刑事角度而言，该案件将处以更为严重的处罚。

猫店长人气高，坊间更举办「猫店长选举」。

网络上曾谣传，有不轨之徒欲捉捕明星猫店长北上「卖艺」。麦剑祺补充，若然动物受到伤害或处于危险之中，或可根据《防止虐待动物条例》所列的虐待动物罪行作出起诉。

在实际执法操作上，李先生坦言，当时决意追究，惟有关部门称证据不足，终不了了之。他深明，保护动物意识与社区教育息息相关，除了饲主和社区共同努力，也要执法机构加强执法力度，才对不轨之徒有阻吓作用。陈太也强调，动物同样有生命，盼大家共同珍惜和爱护社区宠物，「将心比心，己所不欲，勿施于人。」

麦剑祺则提醒，店主应为宠物植入晶片、保留疫苗及兽医纪录等，并安装监控系统，以减少宠物拥有权的纠纷。

靠社区网络力量 猫猫失而复得

有猫店长饲主表示，事发后全靠社区网络通传，才能火速「寻猫」。

事发两个多月，旺角药房猫店长「阻B」已回复日常，经常在药房外面的巴士站流连，陪同乘客候车。药房发言人李先生称，当日深夜才确认「阻B」失踪，邻近店舖早已关门，网民呼吁车主提供行车记录仪片段，盼尽快寻回猫咪，警方亦落力帮忙，「如果『阻B』没有大家喜爱，也无法引起这么多回响。」后来，店主掌握猫咪所在位置，挨家挨户拍门，终寻回「阻B」，警方亦以涉嫌盗窃拘捕一名妇人，他形容是「是网络的力量」。

猫店长「阻B」已回复日常，常在药房外的巴士站陪同乘客候车。

新蒲岗水果店猫店长「宝宝」的主人陈太同意指，猫咪平安回家，背后有赖社区网络守护。她忆述，除了报警、通报的士台及在网上发文，事发时正值傍晚下班高峰时间，有4至5位男士自发在附近街口留守，留意有否可疑人士出没；有移居加拿大的粉丝在社交平台看到消息，拜托年届七旬的父母到场了解，盼略尽绵力寻猫，「很感激大家帮忙。」她感恩，「宝宝」的粉丝经常在周末前来探望，替她照顾猫咪和维持秩序，盼望社区共同守护猫店长。

记者：仇凯瑭