义华大厦逼迁︱房屋局接触150多㓥房户 110户已搬迁、40户正考虑住处

长沙湾义华大厦早前有近百个㓥房户被要求迁出，房屋局已要求区域服务队全力支援相关住户。房屋局昨日于简布会上披露最新消息，指服务队已接触大厦全数约150多户「㓥房」户，当中有大约110户已经迁出义华大厦，目前仍有约40户正考虑或安排其下一步的住处。另外，房屋局收到的4宗简朴房认证申请，当中包括有租户居住的原有分间单位，亦有新加入市场的新建单位，局方会在完成审批后，将成功认证单位的地址和相关资讯上载至网上以供查阅，强调资料会公开透明。

房屋局副局长戴尚诚重申，本届政府决心解决劣质「㓥房」这「老大难」问题。何君健摄

长沙湾义华大厦早前有近百个㓥房户被要求迁出。

决心解决劣质㓥房「老大难」问题

房屋局副局长戴尚诚昨重申，本届政府决心解决劣质「㓥房」这「老大难」问题，强调就违法出租无登记、无认证分间单位的刑事罪行会在新制度实施12个月后、即明年3月1日起才生效；届时房屋局会持务实、以民为本和风险为本的原则，情理兼备及有序地对违法出租的分间单位采取执法行动，以确保分间单位住户不会因相关执法行动而流离失所。

戴尚诚指，就市场上可能出现分间单位业主与租户因种种原因而需要就其租赁安排作商讨的情况，房屋局辖下、涵盖港岛、九龙和新界不同区域的6队区域服务队持续为受影响的租户提供即时的协助，例如协助有需要的分间单位住户申请传统公屋、「简约公屋」、过渡性房屋、单身人士宿舍或寻找其他居所等。就义华大厦的情况，区域服务队有为租户成功申请入住过渡性房屋及单身人士宿舍；事件发生后，政府已派服务队在各区作「预防式洗楼」，希望能及早识别同类情况。

记者：赵克平