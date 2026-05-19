料西九高铁站最快2030年饱和 运输物流学会倡北都建新站 可选址洪水桥或粉岭等地

香港西九龙高铁站客运量屡创新高。香港运输物流学会今日（19日）举行记者会，预计高铁西九龙站最快于2030年代后期面临饱和，建议当局应及早于北都规划兴建第二条高铁路线及车站，以对接国家沿海高铁网络。

香港运输物流学会会长周文生指，西九龙高铁站目前提供往来内地约110个高铁站的直达服务，平均每日客流量达8.5万人次。在周末及公众假期，需求进一步攀升至平均每日约10.3万人次，个别高峰日单日更高达约14.9万人次，当中内地居民占约49%，使西九龙站成为唯一一个内地居民使用量高于香港居民的陆路管制站。

料西九站2030年代饱和 北都建第二高铁站

周文生表示，根据深圳口岸办公室公布资料，西九龙站设计每日通关容量约为20万人次。香港运输物流学会研究推算，即使在保守增长情景下，西九龙站亦会于2030年代后期接近饱和；若按乐观情景推算，更可能于2030年代初便超出设计容量。

鉴于大型铁路基建需时逾10年规划及兴建，周文生强调必须于2020年代后期完成第二个高铁站的相关研究，方能避免未来出现容量缺口。

周文生指出，对比大湾区其他城市，香港高铁车站配置相对不足。深圳目前正营运5个高铁站，并再兴建3个，而香港仅设一个高铁总站，计及深圳及香港人口比例，香港高铁站仍然不足。随大湾区人口预计于2030年前后接近1亿，区内人口持续增长及功能融合深化，将长期支持高速、长距离的客运铁路需求，建议香港把握国家高铁「八纵八横」网络的发展机遇，特别是积极对接甬广沿海高速铁路走廊（宁波至广州）等。

学会亦建议当局于北都兴建第二条高铁线及车站，潜在选址包括洪水桥、锦田、古洞及粉岭等地，可与现有及规划中的铁路提供直接转乘，包括北环线、中铁线、港深西部铁路、北环线支线等，并及早预留走廊以减低收地成本及工程干扰。

研北都居民搭高铁往西九龙站

对于新站选址及连接方式，周文生表示，需视乎现有土地用途蓝图能否配合，或需否修改规划。他亦提到，内地已有市民选择乘搭高铁通勤，政府可探讨北都居民利用高铁前往西九龙站的可能性，甚至取代中铁线部分功能。

至于有否足够时间在西九高铁站饱和前兴建新高铁站，周文生表示，这完全取决于政府的决心及财务安排，举例政府从1989年拍板兴建新机场，仅花9年时间便完成东涌新市镇、北大屿山公路、青马大桥、西九龙填海区及西区海底隧道等多项大型核心基建，认为若具备同等决心与财力，相信兴建单一高铁站难度相对较低。