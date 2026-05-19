天文台｜香港以南海域的雨区北移 料未来两三小时本港部分地区雨势较大

天文台指，现时影响广东沿岸的偏东气流正逐渐被偏南气流取代。同时，骤雨正影响该区。本港方面，今早多处地区录得超过5毫米雨量，而沙田部分地区的雨量更达20毫米。天文台上午8时发出特别天气提示，指位于香港以南海域的雨区正逐渐向北移动，预料未来两三小时本港部分地区雨势较大。市民请留意天气变化。

天文台料初时离岸及高地间中吹强风

本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨。初时骤雨较多，局部地区有雷暴。日间最高气温约28度。吹和缓至清劲东至东南风，初时离岸及高地间中吹强风。渐转吹和缓南风。

展望未来一两日天气仍然不稳定。星期五及周末期间骤雨逐渐减少，天色好转。

现时影响广东沿岸的偏东气流会在今日逐渐被偏南气流取代。而受高空扰动影响，未来一两日华南天气不稳定，有骤雨及雷暴。随著高空扰动远离及南海北部的高空反气旋增强，接近周末至下周初华南沿岸骤雨逐渐减少，天色好转，天气持续炎热。