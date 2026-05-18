二号客运大楼︱港铁机场站新月台周三启用 5.27至6.30乘机场快线有奖抽 奖品包括双人来回商务机票

随着香港国际机场二号客运大楼即将投入服务，港铁宣布机场站连接二号客运大楼的三号及四号新月台，将于周三（20日）启用。届时，列车在抵达机场站后，两边车门均会开启，乘客可按指示直达一号及二号客运大楼。

港铁表示，为庆贺新客运大楼及月台启用，于5月27日至6月30日期间，搭乘机场快线往返机场或博览馆站的乘客，可参加抽奖，赢取包括双人商务舱来回机票在内的超过一万份奖品。

港铁亦不断提升机场快线的乘客体验，从本月底起，机场快线全线将接纳以感应式卡（如信用卡或扣账卡）及二维码付费乘车。

图片来源：港铁