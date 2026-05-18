Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

二号客运大楼︱港铁机场站新月台周三启用 5.27至6.30乘机场快线有奖抽 奖品包括双人来回商务机票

社会
更新时间：17:37 2026-05-18 HKT
发布时间：17:37 2026-05-18 HKT

随着香港国际机场二号客运大楼即将投入服务，港铁宣布机场站连接二号客运大楼的三号及四号新月台，将于周三（20日）启用。届时，列车在抵达机场站后，两边车门均会开启，乘客可按指示直达一号及二号客运大楼。

港铁表示，为庆贺新客运大楼及月台启用，于5月27日至6月30日期间，搭乘机场快线往返机场或博览馆站的乘客，可参加抽奖，赢取包括双人商务舱来回机票在内的超过一万份奖品。

港铁亦不断提升机场快线的乘客体验，从本月底起，机场快线全线将接纳以感应式卡（如信用卡或扣账卡）及二维码付费乘车。

图片来源：港铁 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
影视圈
8小时前
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
即时中国
10小时前
关淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷两星期奇迹苏醒 复原进度被流出：大致良好平安在家静养中
关淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷两星期奇迹苏醒 复原进度被流出：大致良好平安在家静养中
影视圈
5小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
9小时前
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
影视圈
2026-05-17 10:00 HKT
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
时尚购物
2026-05-17 10:00 HKT
$1银都有假！？ 港女买餸找钱疑收到假硬币 磨砂面仲有一样超明显特征｜Juicy叮
$1银都有假！？ 港女买餸找钱疑收到假硬币 磨砂面仲有一样超明显特征｜Juicy叮
时事热话
6小时前
伊波拉病毒︱专家指初期病征似感冒、肠胃炎 无特定疗法可治 拆解香港受影响风险
01:53
伊波拉病毒︱专家指初期病征似感冒、肠胃炎 无特定疗法可治 拆解香港受影响风险
社会
7小时前
传《高朋满座2》接棒《爱回家》 「高B」钟煌近况曝光曾卷不伦恋？ 揭与镜仔姊弟关系
传《高朋满座2》接棒《爱回家》 「高B」钟煌近况曝光曾卷不伦恋？ 揭与镜仔姊弟关系
影视圈
20小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT