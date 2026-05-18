总督察何兆东认收114万元贿款泄密商人 辩方称一铺清袋晋升警司成泡影 还押5.26判刑

曾被誉为「明日之星」的总督察何兆东，于两年间向牵涉袭击案的商人收受逾114万元现金、童装及手袋等，何兆东曾向商人表示每月开支甚大，曾间中因购买名牌手袋与妻子争执，何兆东收贿后多次向对方泄漏警方内部资料，其妻亦被指涉案，遭廉署检控。何兆东今早在荃湾裁判法院（暂代区院）承认收贿等4罪，其妻面对的教唆接受利益罪，则于认罪协商下获存档法庭。辩方求情指，被告因贪心犯案，原本年轻有为，有望晋升警司，如今前程「一铺清袋」。暂委法官韦汉熙将案押后至5月26日判刑，期间何兆东还押候惩。

38岁首被告何兆东，被控2项公职人员接受利益及3项藉公职作出不当行为罪；其妻36岁次被告何姸颖，被控协助、教唆、怂使或促致公职人员接受利益罪；何今早承认2项公职人员接受利益及2项借藉公职作出不当行为罪，在控方双方认罪协商下，余下1罪及其妻被控的1罪则获存档法庭。

2项公职人员接受利益罪指，何兆东于2021年8月26日至2023年1月4日期间，身为总督察，无合法权限或合理辩解而从曲海鹏接受利益，即接受共逾114万元的现金和礼物，包括两笔各50万元的现金和价值超过14万元的礼物（即童装、现金及一个手袋）和其他馈赠、贷款、费用、报酬或佣金，作为作出或不作出，或曾经作出或不作出凭其公职人员身分而作的作为（即在一宗警方袭击案件的调查中倾向或保持倾向优待曲海鹏）的诱因或报酬，或由于被告作出或不作，或曾经作出或不作出上述作为而接受该利益 。

3项藉公职作出不当行为罪指，何兆东于2021年9月15日至2022年10月21日期间，身为总督察，在履行公职期间或与其公职相关的情况下，无合理辩解或理由，故意地作出不当行为，即向一宗涉嫌诈骗案件的报案人曲海鹏泄露警方内部资料，并在调查中倾向或保持倾向优待曲海鹏；及向曲海鹏及／或一宗警方涉嫌虚假文书案件的报案人梁国兴，泄露由被告取得的警方内部资料；以及在该案的调查中倾向或保持倾向优待曲海鹏及／或梁国兴；以及2022年10 月5日，向曲海鹏泄露何兆东凭其公职身分，取得有关名为庄鹏翱的人士的警方内部资料。

36岁次被告何姸颖，被控于2021年9月12日至2023年1月4日期间，协助、教唆、怂使或促致何兆东接受上述利益中价值超过13万元的礼物而优待曲海鹏。

案件编号：DCCC1388/2024

法庭记者：黄巧儿