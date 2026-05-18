独家︱「体育争议解决先导计划」首案报捷 张国钧：是一个好开始 仍须深化教育等环节

政府早前设立「体育争议解决先导计划」，辖下的「指定体育争议解决网上平台」已于今年2月正式投入服务，受理调解及仲裁申请，最近成功完满解决首宗个案。律政司副司长张国钧形容「是一个好的开始」，但未来仍有大量工作有待完成，强调要让更多法律界及体育界人士认识并信任此制度。

深化教育让更多人信任制度

张国钧接受《星岛》独家专访时指，计划自今年2月投入服务后，很短时间内已接获不少查询，当中有数宗案件正进入立案处理当中，形容「是一个好的开始」，亦令他相信本港对体育争议解决确实存在实际需求。不过，他强调未来仍有大量工作有待完成，主要由于解决体育争议在香港属新兴的体育与法律范畴，故须深化教育等环节，让更多法律界及体育界人士认识并信任此制度。

个案涉洲际赛事选拔争议

问到首宗成功处理个案详情，亚非法协香港区域仲裁中心主任陈晓峰表示，个案涉及一名运动员与其总会就洲际赛事香港代表队名单的选拔出现争议而需要进行调解。他提到，个案的争议焦点涉及不同类型的赛事，双方有不同的选拔标准和理解，导致各方在适用的选拔条件上发生误解与争议，幸好双方最终达成和解，不再就事件展开其他法律行动。

陈续指，今次个案处理时间为7个历日，调解会议在中心收到争议案件后第七日举行，当日完成调解会议并达成和解。他提到，双方当事人分别缴纳了港币1,500元作为案件登记费，即共港币3,000元，其余的行政费、调解员费用由体育先导计划的政府资助涵盖。

张国钧指，过去运动员若因内部选拔或管治问题提出诉讼，往往须亲身回港准备口供及出庭，对正在受训的运动员而言，难免影响海外训练的安排与表现。不过在先导计划下的「指定体育争议解决网上平台」，运动员即使身处欧洲练剑、美国练水，也能透过平台进行遥距调解或仲裁，有效克服地域与时差限制，减低对训练的干扰，让他们专心备战。

张续指，调解与仲裁其中一个最大的优点就是保密性，他以运动员与其属会的纠纷为例，若将事件诉诸法庭，双方将会承受极大压力，甚至对运动员日常训练构成严重影响，故透过保密机制，即只有争议双方知悉调解或仲裁的过程与结果，能够营造一个良好的环境，促使双方更愿意妥协，并在法庭以外寻求解决方案。

他又指，若有关体育争议在法庭解决，最终结果往往只能是一赢一输，甚至两败俱伤，形容「这种你死我活的结果，对双方声誉带来重大影响。」相比法庭诉讼，调解或仲裁能节省大量时间和金钱，同时有助保留双方日后的合作关系，避免「打完官司无朋友做」，故政府透过体育争议解决网上平台处理，为各持份者带来好处。

张国钧表示，先导计划提供的财政支援始终来自公帑，故必须审慎处理，并向社会清晰交代，不过，就商业性质的体育争议，例如转播权、知识产权等，由于涉及庞大的商业价值，如世界杯转播权数以亿美元计，他认为，财政上未必需要公帑支援，但仍鼓励商业机构采用替代争议解决方式。

江旻憓自费参加调解员课程

另外，陈晓峰透露，奥运金牌得主、旅游界立法会议员江旻憓更自费参加了调解员课程，直言是一位「金牌学生」。他表示，江旻憓清楚自己在体育界能够发挥作用，课程中并无任何高傲的心态。陈续指，江作为一名成功的运动员，已初步获得调解员认证，认为她在这方面的前途可期，惟她目前身兼多职，相信现阶段仍专注于做好立法会议员的工作。

记者︰黄子龙

摄影：叶伟豪