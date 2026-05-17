投资推广署：打好「游击战」寻新商机 中亚及非洲亦是重点开拓目标

面对全球地缘政治变化及宏观经济挑战，香港今年第一季经济增长仍录得5.9%的佳绩。投资推广署署长刘凯旋表示，香港正积极开拓中东、中亚及非洲等新兴市场，香港要稳中求胜，亦要把握机遇。

刘凯旋今早（17日）在电台节目表示，中美两国元首会晤后，双方虽同意构建中美建设性战略稳定关系，但全球供应链的布局已发生根本性改变。美国已不再单纯视中国为低成本生产地，促使环球企业将目光投向东南亚及非洲等市场，寻求多重双边关系的增长。

地缘政治呈变数 中东资金寻避风港

针对中东局势的不确定性，刘凯旋表示，尽管冲突持续导致能源价格波动，影响全球运输及中小企，但香港仍能从中顺势而为。她指，中小企在运输方面受直接影响，内地企业走向中东的步伐亦放慢，中东地区资金为了寻求稳靠的落脚点，正增加对香港的投资。同时，由于中东局势变化，以往中亚及英国伦敦偏好以迪拜作为中东枢纽，现时正重新考虑，这为香港带来了吸纳资金和国际人才的契机。

除了中东，中亚及非洲也是投资推广署的重点开拓目标。刘凯旋提到，中亚地区如哈萨克、乌兹别克斯坦拥有丰富的矿产和农业资源，目前正处于类似中国二、三十年前的国企私有化及现代化阶段，急需提升生产力与物流科技。

内企出海专班提供「一站式」服务

她指出，特区政府于去年10月正式推出「内地企业出海专班」。形容是一个「双向」策略：首先吸引内地企业来港，将香港作为科创研发及金融平台；随后再「经港出海、借港出海」。透过政府对政府（G2G）的对接、建立AI搜寻平台配对香港专业服务，以及协助取得海外认证，专班致力为不同规模的内地企业排难解纷，确保它们在符合国际合规的要求下稳健拓展海外版图。

刘凯旋透露，今年截至5月初，署方已协助约310间企业在港开设或扩展业务，其中超过五成得益于「内地企业出海专班」的成立，带来逾260亿元的首年直接投资额。针对特首《施政报告》定下两年引进1,200家企业的指标，刘凯旋指去年署方已协助约560间企业，对今年达标甚至超额完成表示乐观。此外，她指出北部都会区的发展及大宗商品交易中心的建设，正成为香港吸引外资与内地企业的全新核心优势。

招商要懂打「游击战」 把握变局中的新商机

她强调，现时招商引资不能单靠香港传统的低税制及普通法优势，因为许多国家也具备类似条件。香港的制胜关键在于不断推出新政策与新平台，例如即将优化的财资中心、家族办公室政策，以及针对大宗商品和绿色航空燃油的税务优惠。

对于上任以来的招商工作，刘凯旋形容感觉非常正面，希望政策不单可配合市民需要为服务香港融入国家发展大局的使命。她表示在全球局势转变中，投资推广署既要打好常规战，也要懂得打「游击战」，时刻把握变局中的新商机。



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