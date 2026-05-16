马会支持「融马情国际艺术巡展」 尖沙咀站启动与社区同行

香港赛马会支持的「融马情国际艺术巡展」，是马会马年系列活动的重点之一，今日（16日）于香港文化中心露天广场举行尖沙咀站社区展览启动仪式。由知名艺术家马兴文创作的马匹雕塑在香港及内地巡回展出，象征马会与社区同行。出席启动仪式的嘉宾包括劳工及福利局局长孙玉菡、马会行政总裁应家柏，以及艺术家马兴文。

展览晚间加入「马」主题灯光秀

尖沙咀站今起至5月21日一连6日，在香港文化中心露天广场举行；其后将陆续于金钟添马公园，以及上海、深圳、广州等地巡回展出，透过艺术与社区互动，让更多市民感受马文化与当代艺术融合的魅力。展览于晚间加入以马为主题的灯光秀，呈现马匹奔腾的动感与力量。

比赛最后选出30个得奖者／得奖队伍

在启动仪式上，同时公布「融马‧同行」艺术创作比赛的结果。跨界艺术家马兴文长年推动中西文化艺术交流，并以「马」作为重要创作符号，展现力量、团结与精神传承。比赛为马会庆祝140周年的活动之一，吸引全港数千名幼稚园至大学生参与，他们以中国艺术先驱徐悲鸿的马画为灵感，创作艺术作品。比赛共设10个组别，最后选出30个得奖者／得奖队伍。

马会推出马年系列活动，横跨全年，颂扬人马深厚情谊，以及赛马运动多年来对香港持续发展的贡献，与众同乐；推动本地旅游，并促进马匹运动和体育发展。赛马不仅深深植根社区，是广受欢迎的体育活动，更体现香港「我做得到」精神，成为「一国两制」下香港繁荣稳定标记。香港的世界级赛马在全球处于领先地位，马会的赛驹在国际舞台上屡创佳绩，让香港市民引以为傲。这一切的成就，都离不开「马」。