宏福苑听证会｜警方报告公开 黑社会未必是围标主要参与者 倡向举报者「从轻发落」以换取证据

宏福苑独立委员会昨日(15日)公开执法部门就全港大维修围标或不当行为报告。警方认为楼宇维修工程中的围标行为，涉及包括业主、法团、顾问公司、承办商及「所谓屋苑关注组」等，黑社会组织常在其中扮演「执行者」角色，在必要时透过威吓甚至暴力手段为不法利益开路。

跨部门推复安居计划设专线

警方由有组织罪案及三合会调查科警司林启初提交供词，指因应大维修工程可能被黑社会渗透，警方早于2013年已联合屋宇署、市区重建局（市建局）、竞争事务委员会（竞委会）、廉政公署等多个政府部门及公营机构，牵头成立跨部门工作小组，并推出「复安居计划」（RenoSafe Scheme）。设立了警方24小时专线（2527 7887）供市民就楼宇维修相关事宜作出查询或投诉，警方亦巡查了 7100 幢建筑，接获了 345 则热线查询，其中的 4 宗被转介至竞委会和廉政公署。

警队非打击围标主要机构

林启初在证词亦提到，警队并非打击与楼宇维修工程相关的反竞争行为（如围标及贿赂活动）的主要执法机构，没有数字或实际个案可就楼宇管理工程中的反竞争行为作出肯定性结论。

警方由有组织罪案及三合会调查科警司林启初提交供词。资料图片

黑社会参与围标方式多变

供词指黑社会的参与有不同方式，包括直接参与、透过中间人秘密接触、影响「关注组」或透过与顾问或承办商的间接联系参与。假设黑社会总是主导者或他们有重大参与可能并不准确，因为许多围标计划是由普通市场参与者组织及执行，黑社会分子仅在特定阶段参与，或根本没有参与。当需要有人「做肮脏活」，以及必须使用某些形式的压制及/或暴力时，黑社会便会成为「执行者」。透过威吓、滋扰甚至暴力手段，打压提出反对意见的小业主或竞争对手，以确保不法利益顺利落入集团口袋。林启初又提到有情报显示，少数黑社会已成立并经营自己的顾问及承办商公司，参与楼宇维修工程。

倡从轻发落豁免检控诱同谋举报

他指目前的《竞争条例》主要属民事性质，考虑到围标罪行的隐蔽性，围标活动的秘密及地下性质，使传统的调查工具失效。必须考虑采用其他方法来改善证据搜集，如向举报者提供「从轻发落」(“leniency”) 或合作协议等诱因、甚至豁免检控 (“immunity from prosecution”)，以鼓励同谋者举报和提供证据。

竞争事务委员会报告中指出，现行针对楼宇维修领域反竞争行为的法规仍有优化空间。

竞委会拟修例强化打击合谋维修

竞争事务委员会报告中指出，现行针对楼宇维修领域反竞争行为的法规仍有优化空间。为此，竞委会建议修订《竞争条例》，建议采用民事举证标准，并参考海外已建立的法律推定机制；例如只要证实竞争对手之间曾传送敏感资料，便应被推定为具备影响市场行为的意图。此外，修订建议订明竞委会毋须证明招标者不知悉相关的反竞争行为，同时应大幅度提升罚款金额及取消董事资格的期限。

咨询刑事化方案并研双轨制可行性

在反竞争行为刑事化方面，竞委会明确表示支持相关建议，目前正就刑事化方案咨询律政司的意见。会方正研究英国等地的法律实践，评估在香港应用「民事与刑事双轨并行」竞争法例框架的可行性。

