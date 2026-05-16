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港铁红磡站铁路展「载遇‧站见」今起免费入场 首周末场次迅速爆满 预约参观者达1500人

社会
更新时间：13:47 2026-05-16 HKT
发布时间：13:47 2026-05-16 HKT

港铁公司红磡站「载遇‧站见」铁路展已完成扩充，以全新面貌亮相，并于今日（16日）起开放予已预约人士参观。港铁表示，公众反应踊跃，首个周六及周日场次迅速爆满，预约参观人数达1,500，可亲身走进铁路世界。全新回归的铁路展首度推出「我要做车长」列车模拟驾驶体验，让参观者化身车长，感受驾驶列车的真实挑战。

扩充后的展览在保留4架退役列车的同时，更结合列车模拟驾驶体验，多项互动体验及幕后场景，带领公众由乘客视角走进铁路运作核心，让公众一站式探索铁路运作背后的专业知识，以及铁路如何推动城市发展、连系社区生活。

「载遇‧站见」铁路展逢星期五、六、日及公众假期免费开放予公众参观。公众可透过官方网址预约未来30日内的参观时段，名额有限，先到先得。

相关新闻：港铁红磡站铁路展升级 「载遇‧站见」5.16起免费入场 新增列车模拟驾驶体验

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