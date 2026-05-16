法律界盛事｜六男女大状晋升资深大律师 大律师公会及律师会赞扬六人实至名归 充分体现法律界薪火相传

终审法院今早举行一年一度法律界盛事《资深大律师委任典礼》，终审法院首席法官张举能委任陈永豪、严永铮、王永恺、卓元畅、郑欣琪及Charles Simon Hollander六人成为资深大律师。香港大律师公会主席毛乐礼资深大律师赞扬六人皆「德才兼备、名副其实」，专业涵盖刑事、商业、公共法律、婚姻家事、建筑及医疗事故等范畴，令香港法律人才「百花齐放、各展所长」，有助维护司法公正。香港律师会会长汤文龙赞扬六人实至名归，充分体现法律界「薪火相传、后继有人」。

毛乐礼：六位新任资深大律师「人品高尚、才华横溢」

香港大律师公会主席毛乐礼在致辞时表示，新获委任的6名资深大律师的专业领域，涵盖刑事法、商业法、公共法律、婚姻家事法、建筑法，以及医疗事故相关法律。他们具备的专长将令本港大律师专业人才更加丰富，帮助诉讼人，协助法院履行其在香港执行公义的司法工作职责。



毛乐礼强调，大律师专业「独立不阿、秉公执法」，香港大律师制度「根深蒂固、历久弥新」，凭借「不可拒聘原则」保障诉讼人权益，与律师专业「互利共生」，共同维护社会公义，毛乐礼形容六位新任资深大律师「人品高尚、才华横溢」，深受同业敬重与爱戴。毛乐礼最后寄语六人再接再厉、精益求精，在未来继续鞠躬尽瘁、守护法治、事事顺利，为香港法律界及社会作出更大贡献。

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汤文龙祝愿新任资深大律师「再创高峰、名扬四方」

香港律师会会长汤文龙致辞指，「资深大律师」名衔不仅是荣誉，更是「任重道远」的责任，象征在法庭与专业内的领导力，不仅是对各位个人专业历程的肯定，亦为法律专业增添光彩。而香港法律制度的稳健发展有赖「集思广益、群策群力」，并寄语新任大律师以「严谨操守、独立判断」维护公众对司法制度的信心，继续「鞠躬尽瘁、守护法治」。

汤文龙称，香港法律专业「同舟共济、相辅相成」，律师与大律师分工明确、使命一致，共同维护司法公正。汤文龙展望未来，期望法律制度能「与时并进、精益求精」，既反映现代实务面貌，亦巩固香港作为「一国两制」下普通法司法管辖区的独特优势。汤文龙最后祝愿六位新任资深大律师「再创高峰、名扬四方」。

法庭记者：刘晓曦

摄影：刘骏轩