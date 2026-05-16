法律界盛事｜六男女大状晋升资深大律师 终院首席法官张举能：专业诚信值得肯定 寄语以专业精神为社会贡献

终审法院今早举行一年一度法律界盛事《资深大律师委任典礼》，终审法院首席法官张举能委任陈永豪、严永铮、王永恺、卓元畅、郑欣琪及Charles Simon Hollander六人成为资深大律师。张举能在致辞中指出，资深大律师的成功不仅来自专业能力，更源于导师的指导、家人的支持及多年来在法律教育与专业责任上的坚持。他强调委任过程必须透明，并赞扬六位新任资深大律师在各自专业领域展现诚信与智慧，值得法律界与社会肯定。张官最后寄语六人以专业精神履行职责，为法律界及社会持续作出贡献。

资深大律师（Senior Counsel，简称SC）是香港法律界中地位尊崇的称号，由终审法院首席法官根据《法律执业者条例》任命，专门表扬在执业经验、品格及专业知识方面有卓越成就的大律师。大律师必须执业满 10 年，且在专业上取得出色表现与崇高成就，才具备资格申请成为资深大律师。资深大律师在行内地位崇高，通常获聘处理极为复杂或重大的诉讼案件，并会领导初级大律师（Junior Counsel）一同出庭。

六位新任资深大律师各具专长

六位新任资深大律师各具专长：陈永豪(Charles，51岁)在1998年执业，擅长白领罪行及上诉案件；严永铮(Eugene，48岁)于2001年执业，专注婚姻与家事法；王永恺(Martin，47岁)则于2004年执业，涉猎广泛民事及商业案件，并深入研究医疗疏忽；卓元畅(Calvin，49岁)2005年起执业，专长处理建筑争议；郑欣琪(Bonnie，41岁)于2011年执业，涉猎民事、商业、宪法及婚姻法，在公法领域表现卓越；现年70岁的Charles Simon Hollander则早在1999年取得英格兰及威尔斯御用大律师资格，2015年来港执业，专长商业诉讼。

林定国：资深大律师名衔经得起时间考验

律政司司长林定国在资深大律师委任典礼中致辞指，今日六位大律师获委任为资深大律师，是法律界一年一度的重要时刻，代表著香港法律界的持续传承与进步。林称资深大律师名衔并不应被视为奖项，而是证明他们的工作能力、经验诚信、声望与庭上辩护能力出众，亦经得起时间考验。林代表律政司，向六位新任资深大律师致以最诚挚的祝贺，并祝愿他们在未来的岁月里，继续为香港法律界的卓越与诚信作出贡献。

林定国回顾历史，1965年香港首位华人御用大律师的委任，象征著法律制度的重要一步，1997年香港回归，更突显「一国两制」下法律制度的独特力量。资深大律师制度正是维护专业卓越的基石，他们的技能、经验与声誉，将在庭上辩护、在社会服务中发挥更大影响。林深信他们会以专业精神履行职责，守护法治，维护公义。

法庭记者：刘晓曦

摄影：陈浩元、刘骏轩

