林忆莲演唱会︱明起一连两晚启德主场馆登场 凭票解锁极致演唱会体验＋零售馆精选优惠

林忆莲《回响巡回演唱会 RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive》将于5月16日及17日（星期六及日），一连两晚在启德主场馆举行。今次演出为林忆莲相隔9年再度于香港举行个人演唱会，势必唤起跨世代乐迷的集体回忆。

节目日程

安检站开放时间 : 4:30PM

观众入场：5PM

演出时间：7PM

入场前做好准备 确保最佳观演体验

为确保观众享有最佳演唱会体验，启德体育园（体育园）提醒观众出发前做好准备︰

（一）提前领取实体门票，以免因现场取票人流众多而《天色已黄昏》延误取票；

（二）查阅入场安排和路径（特别是入场时间和闸口），预留足够时间安检入场；

（三）了解交通安排，提前计划到场及离场交通。驾车观众请提前预订泊车位，以提升整体入场与散场体验。

启德主场馆：https://hkt.hkticketing.com/hant/#/allEvents/detail?projectId=50000001223001

启德体艺馆：https://hkt.hkticketing.com/hant/#/allEvents/detail?projectId=50000001229001

（四）留意天气及限制携带物品，由于天气不稳，园方建议观众在《下雨天》穿著轻便合适衣物，同时提醒留意受限制携带物品规定，包括请勿携带长度超过35厘米的雨伞进场。如有需要，入场人士可使用场外设置的临时储物架或雨伞桶暂存物品，惟须自行评估相关风险；亦可选择使用付费行李寄存服务。寄存费按物品大小而定，雨伞寄存费用为港币10元；或使用附近的电子储物柜作短暂存放，并于离场时取回物品。

有关《回响巡回演唱会RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive》的场地规则及限制物品，可参阅主办方的官方资讯。观众请查阅运输署公布的最新交通消息。

延续音乐体验 凭票畅享启德零售馆多重优惠

当晚的感动不止于场馆之内，更延伸至园区的每一个角落！凭当日演唱会门票， 观众可于启德零售馆指定商户及餐饮品牌尊享专属优惠 ，涵盖运动时尚、美妆及人气美食。让音乐的余韵，从入场前延续至散场之后——在《日与夜》的动人旋律之间，沉浸感官享受，同时体验购物与餐饮带来的《喜乐》，缔造一个完整而难忘的音乐之夜。

此外，零售区的部份商舖及餐饮设施将延长营业时间，让乐迷于演唱会前后尽情购物与用餐，把音乐带来的悸动延续，即使《爱上一个不回家的人》，也能在这里停留，让余韵继续流转。

商户名单及优惠详情请按此：

延长营业商户名单请按此：



