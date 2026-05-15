两叔姪涉瞒利益冲突诈骗新世界物管逾200万元罪脱 官指被告或仅为助承办商周转资金

两叔姪任职新世界物业管理公司工程部时，被指在2017年至2020年间隐瞒利益冲突及使用虚假报价文件，串谋诈骗公司将多项工程判授予2人参与成立的工程商。2人否认串谋诈骗等5罪受审后，暂委法官刘绮云今午在西九龙裁判法院裁决认为，关键控方证人如被告上司等证供并不稳妥，辩方指新世界结算周期太长，被告同居女友为解决其他承办商的资金周转问题而成立涉案公司，说法不无道理，裁定2人全部罪脱。

官指被告上司着力撇清与被告关系证供不可信

两名被告分别为新世界物业管理公司50岁前助理技术经理朱剑辉以及31岁前助理技术主任朱鉴贤，同被控2项串谋诈骗罪。控方指控朱剑辉以及朱鉴贤两叔姪串谋，向新世界隐瞒2人成立和管理溥森（创建）有限公司，诱使新世界把72份工程订单判给溥森，以及串谋使用114套看来由4间公司发出的报价文件，而诱使新世界把56份工程订单判给溥森。

控方指控朱剑辉没有向直属上司助理总经理谢伟申报与溥森的利益冲突，惟刘官认为谢伟证供存疑。谢伟供称相对后期才留意到溥森出现，刘官指出谢伟由头到尾多次处理与溥森有关的采购申请表及采购订单，与其说法不符。刘官又指谢伟曾批核检查的采购申请表及采购订单中，当中有14份溥森报价单与工程预算银码完全相同，朱剑辉若无申报溥森的关系，谢伟作为高级管理层在批核检查时理应起疑，但谢伟不单没有，还说自己后期指示下属就溥森查册及询问朱剑辉何以经常找溥森报价，证供全不可信。刘官认同辩方陈词，指谢伟在书面证供及庭上证供均着力撇清与朱剑辉的关系，表示2人没有私交，却隐瞒2名被告曾到个人单位帮忙做私人工作。

部份证人口供似有隐瞒且不合情理

刘官批评其他报价公司中，通力技术服务有限公司工程经理张景全在通力有否就涉案工程等项目报价事宜上出现选择性记忆，盘问下明显改变说法；宗源工程（香港）有限公司老板梁启荣供称不知涉案报价单真伪，说法似是而非，似乎是有所隐瞒；智源服务有限公司老板洪展如理应重视智源有否依时回复新世界的报价邀请以免被处分，却供称不清楚智源曾否迟交回复，说法不合情理，不是实话实说；骏麒工程有限公司老板叶海杰不能肯定涉案27份报价单全属虚假，主问时只字不提知情并授权朱剑辉按其要求而处理骏麒报价单，显然有所隐瞒。

朱剑辉作供时指上述报价公司因为工作繁忙，主动提出把公司印章交给自己，往后可以由对方口头报价，再由自己填写报价单、盖印及随便签名，刘官认为其说法合情合理。

信两叔姪在事件上仅属帮忙性质

朱剑辉供称有承办商投诉新世界结算周期太长，同居女友提议成立溥森去解决其他承办商的资金周转问题，朱鉴贤只是应自己要求协助同居女友办理溥森申请。朱剑辉认为溥森是其中一个承办商，他不会决定溥森的报价价钱，没有利益冲突，他实际上正在协助新世界，亦已向上司申报。刘官指根据纪录，朱剑辉与溥森银行户口的金钱往来多年来只有3项，包括买车及收取女友还款，没有其他证据显示两者之间有其他关联，看不到任何理由要怀疑朱剑辉说法，认为证据反映朱剑辉尽力为上司解决承办商的问题，也指向朱剑辉曾向上司申报。

刘官终认为朱剑辉实际上没有参与成立管理溥森，不是溥森的实益拥有人，证据上吻合其证供；另指朱鉴贤帮助溥森的工作没有收取任何金钱利益，从通讯纪录可见初期参与只是出于帮忙性质，朱鉴贤在报价过程中没有决定权，只是负责传递文件。

案件编号：DCCC1152/2023

法庭记者：陈子豪