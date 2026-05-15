SEN｜研究：穿戴式体感训练系统助改善协调 参与率高传统训练近8倍

不少有特殊学习需要（SEN）的儿童面对身体协调问题，东华三院与东华学院的研究发现，穿戴式体感训练系统（WISTS）较传统训练，能有效提升儿童的动作协调能力，其游戏化元素更提升了儿童的训练时数及参与度，参与率高传统训练近8倍。团队指，研究结果有助日后发展出更智能化、高成本效益且易于操作的穿戴式家居训练系统。

东华三院社会服务科青少年及家庭服务部今日（15日）举行赛马会「『家长乐轻松』计划 2.0——感觉统合功能提升」亲子辅导研究发布会暨分享会，展示创新科技应用于儿童复康训练的成效。

穿戴式体感训练系统（WISTS）。

体感训练系统提高儿童学习动机

东华三院家庭成长中心2023年获香港赛马会慈善信托基金捐助，展开为期三年的赛马会「家长乐轻松」计划 2.0，为2至12岁、因特殊学习需要或家庭关系问题而引致行为、情绪、社交、专注及感觉统合困难之儿童及其家长提供以社工主导的亲子辅导及家庭支援服务。中心去年6月至今年3月期间，与东华学院研究团队合作，招募39位年龄介乎6至11岁的儿童，当中分为 WISTS 训练组（介入组）及接受传统训练组（对照组），比较 WISTS 训练和传统训练的训练特性。

研究团队表示，为期10周的研究中，参加者需每天进行30分钟训练，每星期会引入全新训练模式，维持儿童的投入感与学习动机。结果显示，WISTS 组与传统训练组在完成训练后，于多项动作协调测试（包括手部灵巧度、上肢协调、双侧协调及平衡）均显著进步。值得留意的是，WISTS 组每名参加者平均累积72小时训练，远高于对照组的平均8.21小时。这反映结合穿戴式感应器与游戏化元素的 WISTS，有效提升儿童训练动机与持续性，展现出更高的依从性与参与度。

东华学院医疗及健康科学学院（职业治疗）助理教授叶智斌（左一）及东华三院家庭成长中心主任戴炜尧（右一）。

学者：及早介入免影响日后自信

东华学院医疗及健康科学学院（职业治疗）助理教授叶智斌表示，若儿童有协调障碍，可影响日常自理及学习表现，希望及早协助他们，「他们回到学校可能被同学笑，影响结交朋友，几年后可能失去自信心，这问题不会随著长大而改善，会延续至成人阶段。」他指，从研究可见，WISTS 有效提升儿童基础动作协调能力，但其他方面的介入仍有需要，「我们要走多一步，透过其他训练，令到他进步了的能力，可带到日常活动功能上，包括自我照顾、书写、运动等。」

被问到训练是否越早越好，叶智斌说，儿童年龄达入读幼稚园，即可接受 WISTS 训练，「当然游戏的设定需要调节，3、4岁玩的游戏与12岁玩的游戏，难度有相当差别。」

东华三院家庭成长中心主任戴炜尧表示，期望透过今次研究成果，促进家长与孩子更容易参与及掌握相关训练。展望未来，她期望持续优化并普及 WISTS 模式，降低治疗成本，惠及更多有需要的儿童与家庭。

记者、摄影：萧博禧