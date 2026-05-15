Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

IMF赞香港经济增长展韧性 商业房地产面对结构性挑战 陈茂波：已有一系列措施稳定市场

社会
更新时间：17:58 2026-05-15 HKT
发布时间：17:58 2026-05-15 HKT

国际货币基金组织（IMF）代表团完成就香港特区2026年第四条磋商讨论后，今日（15日）发表初步总结，赞扬香港经济增长展现韧性。代表团指出，受惠于科技相关出口表现强劲、私人需求逐步改善，以及金融市场活动反弹等利好因素，香港经济持续复苏。财政司司长陈茂波表示，留意到报告中提到商业房地产面对结构性挑战，特区政府近年已采取政策措施稳定市场。就基金组织提出的不同建议，特区政府会分析研究。

IMF：北都有助创科发展和高增值服务

代表团再次肯定香港作为国际金融中心及「超级联系人」角色，尤其是在主要股权集资中心及领先的离岸人民币业务枢纽方面。代表团亦认同包括发展北都等各项政策措施，有助本港发展创科和高增值服务，支持经济增长和结构转型。代表团认为，基于当前经济状况，2026年财政政策是合适的，同时可支持着力推进中期财政整合，以充实财政储备，应对开支上升压力。

财政司司长陈茂波表示，留意到报告中提到商业房地产面对结构性挑战，特区政府近年已采取政策措施稳定市场。
财政司司长陈茂波表示，留意到报告中提到商业房地产面对结构性挑战，特区政府近年已采取政策措施稳定市场。

金融风险可控 策略施行有道

代表团认同，在充足的缓冲空间及稳健监管下，金融领域风险可控。正如代表团所指出，银行维持资本充足、流动性稳健、盈利状况良好，而联系汇率制度具公信力，仍然是维持宏观经济和金融稳定的合适基石。代表团赞扬当局为加强非银行金融机构监察框架所作出的努力，尤其是扩大风险评估范围及进行针对性压力测试，令风险预警能力得以提升。 

代表团指出，香港金融策略施行有道，加上稳健的系统性监管，具备优越条件进一步推进数字金融和可持续金融发展。代表团也强调，「金融科技2030」策略旨在实现市场基础设施现代化，并在稳健的监管框架下推动负责任的人工智能创新和资产代币化进程。

陈茂波：商业房地产交投大幅上升、价格平稳

陈茂波表示，新冠疫情后，随着办公和消费模式改变，环球商业房地产市场普遍面对挑战。特区政府近年已采取一系列稳定市场的政策措施，包括暂停出售商业用地、鼓励发展商把空置的合适写字楼改作学生宿舍用途等。目前本港商业房地产市道已趋稳定，交投与承租量大幅上升，价格与租金均趋向平稳。

他亦指，欢迎代表团就香港经济持续复苏的评估，并支持特区政府推行有利经济增长和实现经济多元化发展的财政政策。香港经济在2026年第一季强劲扩张。展望未来，在全球对人工智能相关电子产品的需求强劲、访港旅客人次持续增长，以及跨境金融活动活跃等因素利好下，香港经济增长前景正面。良好的营商环境及逐步改善的消费气氛将继续支持本地需求。政府会密切监察中东局势发展，动态评估经济形势，灵活应变。

本港商业房地产市道已趋稳定，交投与承租量大幅上升，价格与租金均趋向平稳。
本港商业房地产市道已趋稳定，交投与承租量大幅上升，价格与租金均趋向平稳。

政府开源节流措施正取得成效

陈茂波表示，按2026至27年度《财政预算案》提出的中期预测，未来5年经营帐目均会录得盈余，而且盈余会逐年增加，反映特区政府开源节流措施正取得成效。而非经营帐目在这段期间仍存在赤字，使综合帐目在未计及发行及偿还债券款项下录得赤字，主要是由于政府加大基建开支投入，以加快发展北都，为香港高质量发展积极创造容量。这些对未来的投资，将会为香港带来更广阔的经济效益和税收。政府会充分用好市场力量，为这些基建项目融资。

他提到，两家主要信用评级机构近日相继确认香港的信贷评级，以及「稳定」的展望，反映香港在良好的经济基调，以及稳健的公共财政和健全的金融体系下展现相当的韧性。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
影视圈
8小时前
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
00:48
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
影视圈
4小时前
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
影视圈
3小时前
特朗普结束访华行程。路透社
02:02
特朗普访华︱特朗普登空军一号离华 外长王毅机场送行︱不断更新
大国外交
3小时前
2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）
2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）
社会
6小时前
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
家居装修
12小时前
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
时事热话
4小时前
谷薇丽教堂告别礼｜丈夫林炯炽悲痛呆望灵柩  儿子哀伤捧遗照  钟楚红陈方安生送别挚友
谷薇丽教堂告别礼｜丈夫林炯炽悲痛呆望灵柩  儿子哀伤捧遗照  钟楚红陈方安生送别挚友
影视圈
5小时前
台湾阳明山有男女上演活春宫，过程被4K闭路电视直播。
台湾阳明山︱CCTV拍下4K活春宫 情侣「趴枱」激战声画直播
两岸热话
8小时前
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
食用安全
10小时前