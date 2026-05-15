IMF赞香港经济增长展韧性 商业房地产面对结构性挑战 陈茂波：已有一系列措施稳定市场

国际货币基金组织（IMF）代表团完成就香港特区2026年第四条磋商讨论后，今日（15日）发表初步总结，赞扬香港经济增长展现韧性。代表团指出，受惠于科技相关出口表现强劲、私人需求逐步改善，以及金融市场活动反弹等利好因素，香港经济持续复苏。财政司司长陈茂波表示，留意到报告中提到商业房地产面对结构性挑战，特区政府近年已采取政策措施稳定市场。就基金组织提出的不同建议，特区政府会分析研究。

IMF：北都有助创科发展和高增值服务

代表团再次肯定香港作为国际金融中心及「超级联系人」角色，尤其是在主要股权集资中心及领先的离岸人民币业务枢纽方面。代表团亦认同包括发展北都等各项政策措施，有助本港发展创科和高增值服务，支持经济增长和结构转型。代表团认为，基于当前经济状况，2026年财政政策是合适的，同时可支持着力推进中期财政整合，以充实财政储备，应对开支上升压力。

财政司司长陈茂波表示，留意到报告中提到商业房地产面对结构性挑战，特区政府近年已采取政策措施稳定市场。

金融风险可控 策略施行有道

代表团认同，在充足的缓冲空间及稳健监管下，金融领域风险可控。正如代表团所指出，银行维持资本充足、流动性稳健、盈利状况良好，而联系汇率制度具公信力，仍然是维持宏观经济和金融稳定的合适基石。代表团赞扬当局为加强非银行金融机构监察框架所作出的努力，尤其是扩大风险评估范围及进行针对性压力测试，令风险预警能力得以提升。

代表团指出，香港金融策略施行有道，加上稳健的系统性监管，具备优越条件进一步推进数字金融和可持续金融发展。代表团也强调，「金融科技2030」策略旨在实现市场基础设施现代化，并在稳健的监管框架下推动负责任的人工智能创新和资产代币化进程。

陈茂波：商业房地产交投大幅上升、价格平稳

陈茂波表示，新冠疫情后，随着办公和消费模式改变，环球商业房地产市场普遍面对挑战。特区政府近年已采取一系列稳定市场的政策措施，包括暂停出售商业用地、鼓励发展商把空置的合适写字楼改作学生宿舍用途等。目前本港商业房地产市道已趋稳定，交投与承租量大幅上升，价格与租金均趋向平稳。

他亦指，欢迎代表团就香港经济持续复苏的评估，并支持特区政府推行有利经济增长和实现经济多元化发展的财政政策。香港经济在2026年第一季强劲扩张。展望未来，在全球对人工智能相关电子产品的需求强劲、访港旅客人次持续增长，以及跨境金融活动活跃等因素利好下，香港经济增长前景正面。良好的营商环境及逐步改善的消费气氛将继续支持本地需求。政府会密切监察中东局势发展，动态评估经济形势，灵活应变。

本港商业房地产市道已趋稳定，交投与承租量大幅上升，价格与租金均趋向平稳。

政府开源节流措施正取得成效

陈茂波表示，按2026至27年度《财政预算案》提出的中期预测，未来5年经营帐目均会录得盈余，而且盈余会逐年增加，反映特区政府开源节流措施正取得成效。而非经营帐目在这段期间仍存在赤字，使综合帐目在未计及发行及偿还债券款项下录得赤字，主要是由于政府加大基建开支投入，以加快发展北都，为香港高质量发展积极创造容量。这些对未来的投资，将会为香港带来更广阔的经济效益和税收。政府会充分用好市场力量，为这些基建项目融资。

他提到，两家主要信用评级机构近日相继确认香港的信贷评级，以及「稳定」的展望，反映香港在良好的经济基调，以及稳健的公共财政和健全的金融体系下展现相当的韧性。