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M+伙巴黎庞比度艺术中心建立多年期策略伙伴关系 2027年起办联合展览

社会
更新时间：17:22 2026-05-15 HKT
发布时间：17:22 2026-05-15 HKT

M+博物馆与巴黎庞比度艺术中心（Centre Pompidou）将展开多年期策略伙伴关系，合作范畴涵盖四大领域，包括策展研究合作、展览策划与分享、共同委约创作及作品展示，以及藏品互借。两馆将由2027年起，分阶段于M+呈献一系列联合主办展览。其中首个展览将于2027年在M+焦点空间举行，2028年则会在包陪丽、渡伸一郎展厅举行研究型展览。

双方将开展联合研究项目

M+与巴黎庞比度艺术中心将合作策划一项标志性展览，展出来自两馆馆藏的作品。展览将在巴黎庞比度艺术中心重新开放后推出，其后移师M+展出。两馆亦共同委约创作流动影像作品，并由2027年起于M+幕墙及法国马西的庞比度法兰西岛中心艺术工厂顶层观景台展出。

此外，双方将开展联合研究项目，促进策展人、研究者及博物馆专业人员之间的深入对话与交流。项目得到霍氏家族基金会支持，设立为期4年的博士后研究学人计划。

两馆建立伙伴关系  将加强亚洲与欧洲文化对话

M+博物馆馆长华安雅与巴黎庞比度艺术中心主席洛朗．勒邦（Laurent Le Bon），今日（15日）于M+为此多年期策略伙伴关系签署合作意向书。华安雅表示，与巴黎庞比度艺术中心建立的策略伙伴关系，标志着M+致力在全球层面推动研究导向型长期合作的重要里程碑。此伙伴关系将加强亚洲与欧洲之间的文化对话，并就全球视觉文化相互交织的历史脉络与当代现实，提出新论述。

洛朗．勒邦表示，随着庞比度艺术中心位于巴黎的建筑翻新工程开展，中心开始了一场转变。在此过程中，国际合作发挥了关键作用，帮助中心接触新观众、丰富馆藏和推动策展研究，希望这项合作计划，透过在两地推行项目，惠及亚洲及欧洲公众，特别是年轻一代，同时在未来持续促进跨文化对话。

记者：蔡思宇
摄影：何君健

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