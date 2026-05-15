香港国际机场2号客运大楼5.27投入服务 15间航空公司6月中前相继迁入　

香港国际机场二号客运大楼旅客离港设施，将于5月27日投入服务。15 间航空公司由当日起，包括三间本地航空公司 ─ 香港快运、香港航空及大湾区航空的柜台将陆续迁入二号客运大楼，并以6月中前完成搬迁为目标。

香港国际机场指，旅客可使用不同公共交通工具前往二号客运大楼。机场快线月台无缝接驳二号客运大楼离港层与一号客运大楼，列车两侧车门将会打开，直达两座客运大楼； 29 条机场巴士路线将新增停靠二号客运大楼离港层的落客点。乘搭的士或私家车的旅客亦可于二号客运大楼的离港层下车。

六层高停车场提供逾千个车位

此外，二号客运大楼由一条短程有盖行人通道连接三号停车场，六层高的停车场提供逾1000个车位予公众使用。

二号客运大楼离境大堂的八个新行段提供共160个登记柜位，当中的R、S、T及U行段为全新自助登记区，旅客可办理自助登记及手机特快行李托运。此外，旅客亦可于航空公司的登记柜台，由地勤人员协助办理手续。其后，旅客可经自助保安闸口前往禁区进行保安检查及出境等程序，再乘搭旅客捷运系统，即可前往一号客运大楼的登机闸口登机。

