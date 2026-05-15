29岁男子照胃镜后脑水肿亡 死因庭裁定「死于不幸」 遗孀：有啲嘢仍然系个谜

29岁男子前年准备接受食道重建手术，术前照胃镜检查，之后突然全身抽搐，抢救后终告不治。经历3日死因研讯后，死因庭今裁定「死于不幸」。死因裁判官周至伟裁定死者在胃镜检查并发罕见的脑空气栓塞，引致蜘蛛网膜下腔出血及脑出血，最终导致脑水肿死亡。死者遗孀不满意裁决结果，质疑放射科衡量个案紧急的准则，惟研讯无传召放射科医生，「有啲嘢仍然系个谜」。

胃镜检查后出现痲痫并出现脑空气栓塞

男死者雷栢涛终年29岁，2024年3月1日在玛丽医院离世。案件由死因裁判官周至伟主理，未有设陪审团，医管局列有利害关系方，死者妻子列席研讯。

周官综合证供，指死者于2022年12月7日因误服腐蚀性物质求医，接受手术切除全胃及安装食管，当时死者的喉道发炎及有疤痕。2023年1月，死者转到玛丽医院等候食道重建手术。他于2024年2月29日接受胃镜检查以准备重建手术，检查后于复苏室休息，出现怀疑癫痫的状况，被送入深切治疗部。电脑扫描显示死者有脑空气栓塞，院方随即通知东区医院，讨论转院接受高压氧治疗的事宜。商讨后，东区医院建议先做减压手术，稳定死者情况；惟术后情况未见好转，反继续转差。死者家属同意不作心肺复苏术，死者同年3月1日证实死亡。

周官引述解剖报告指，死者的直接死因为脑水肿，非直接前因为蜘蛛网膜下腔出血及脑出血，惟剖验未能得知脑出血的成因。3名专家均指在胃镜检查并发脑空气栓塞极罕见，在10万次检查中仅有0.44宗案例，但相信是导致脑水肿的成因。

死者遗孀不满「死于不幸」裁决 指：有啲嘢仍系个谜

家属质疑胃镜导管的粗幼或影响死者挣扎时弄伤食道。中大医学院外科学系助理教授叶瀚智认为，进行胃镜时可用较幼细的导管，但他同意较粗的导管影像更清晰。负责为死者进行胃镜的医生陈君杰供称，当日用的9.9毫米导管在之前的检查也曾使用，无出现问题，他当日已立即更换幼导管。叶指出，胃镜过程中因死者挣扎造成损伤仅是一种可能，医疗纪录无相关证据；而死者咽喉有疤及发炎本身已是导致脑空气栓塞的风险因素。

玛丽医院深切治疗部医生杨芝慧证供指，当日1时许死者进入深切治疗部，直至下午5时半才获放射科通知可进行电脑扫描，期间有表示情况紧急，亦有护士催促。脑神经科专家盛斌及深切治疗科专家黄维达均认为，死者进入深切治疗部后近4小时才获安排电脑扫描，延误并不理想。黄直言死者情况急速恶化，即使转院接受高压氧治疗亦未必有改变。

周官考虑所有证供后裁定死者「死于不幸」，无作出建议，并向家属致以慰问。死者遗孀于庭外称不满意裁决结果，形容一个活生生的人接受胃镜检查，「之后打横出返嚟」。她质疑深切治疗部的个案皆紧急，放射科以何准则判断缓急优先，然而本次研讯无传召放射科医生，「有啲嘢仍然系个谜」。

案件编号：CCDI-168/2024(SH)

法庭记者：雷璟怡