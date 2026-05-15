2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）

政府（5月15日）公布2027年公众假期安排，全年共17日公众假期。由于农历年初二适逢星期日，故农历年初四将订为补假，市民可享农历新年及复活节等长假。

年初四补假 复活节可连放4日

政府发言人表示，2027年的农历年初二为星期日，因此将农历年初四订为补假。根据假期列表，劳动节及圣诞节均在星期六，而农历新年及复活节则可连放长假。

2027年公众假期一览：

节日 日期 日子 一月一日 1月1日 星期五 农历年初一 2月6日 星期六 农历年初三 2月8日 星期一 农历年初四（补假） 2月9日 星期二 耶稣受难节 3月26日 星期五 耶稣受难节翌日 3月27日 星期六 复活节星期一 3月29日 星期一 清明节 4月5日 星期一 劳动节 5月1日 星期六 佛诞 5月13日 星期四 端午节 6月9日 星期三 香港特别行政区成立纪念日 7月1日 星期四 中秋节翌日 9月16日 星期四 国庆日 10月1日 星期五 重阳节 10月8日 星期五 圣诞节 12月25日 星期六 圣诞节后第一个周日 12月27日 星期一

想预早计划2027年的旅行大计？只要善用公众假期，请数天年假便能轻松自制长假。下文为读者精心整理了2027年请假攻略，即睇农历新年、复活节、圣诞节等最佳请假日子！

2027年请假攻略总览

假期 请假日期 请假日数 连休日数 完整假期 农历新年 2月10日至12日（三至五） 3 9 2月6日至14日 复活节 + 清明节 3月30日至4月2日（二至五） 4 11 3月26日至4月5日 佛诞 5月14日（五） 1 4 5月13日至16日 端午节 6月10日至11日（四至五） 2 5 6月9日至13日 七一回归 7月2日（五） 1 4 7月1日至4日 中秋节 9月17日（五） 1 4 9月16日至19日 国庆 + 重阳节 10月4日至7日（一至四） 4 10 10月1日至10日 圣诞节及2028元旦 12月28日至31日（二至五） 4 9 12月25日至1月2日

2027年农历新年 (2月)

2027年的年初一至年初四适逢星期三至星期日，只需在2月10日至12日（星期三至五）请假3天，连同前后的周末，即可享有长达9天假期。

请假日子： 2月10日至2月12日(星期三至五)

2月10日至2月12日(星期三至五) 请假日数： 3天

3天 总连休日数： 9天

9天 完整假期： 2月6日至2月14日

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2027年复活节及清明节 (3月至4月)

复活节与清明节只需在3月30日至4月2日（星期二至五）请假4天，便可将假期串连，形成长达11天的假期。

请假日子： 3月30日至4月2日（星期二至五）

3月30日至4月2日（星期二至五） 请假日数： 4天

4天 总连休日数： 11天

11天 完整假期：3月26日至4月5日

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2027年佛诞 (5月)

想在年中安排一个短途快闪旅行，5月佛诞假期只需在5月14日（星期五）请假1天，即可享有4天连假。

请假日子： 5月14日（星期五）

5月14日（星期五） 请假日数： 1天

1天 总连休日数： 4天

4天 完整假期：5月13日至5月16日

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随著初夏的到来，可以利用端午节假期规划一趟海岛之旅。只需在6月10日至11日（星期四至五）请假2天，便能凑成5天假期。

请假日子： 6月10日至6月11日（星期四至五）

6月10日至6月11日（星期四至五） 请假日数： 2天

2天 总连休日数： 5天

5天 完整假期：6月9日至6月13日

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在7月，只需于7月2日（星期五）请假1天，便能享受一个4天连假。

请假日子： 7月2日（星期五）

7月2日（星期五） 请假日数： 1天

1天 总连休日数： 4天

4天 完整假期：7月1日至7月4日

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中秋节只需在9月17日（星期五）请假1天，即可获得4天连假。

请假日子： 9月17日（星期五）

9月17日（星期五） 请假日数： 1天

1天 总连休日数： 4天

4天 完整假期：9月16日至9月19日

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国庆日与重阳节只需在10月4日至7日（星期一至四）请假4天，便可享受长达10天的假期。

请假日子： 10月4日至10月7日（星期一至四）

10月4日至10月7日（星期一至四） 请假日数： 4天

4天 总连休日数： 10天

10天 完整假期：10月1日至10月10日

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圣诞节是年底清空年假绝佳选择。假设2028年元旦及紧接的星期日放假，只需在12月28日至31日（星期二至五）请假4天，便能享受一个长达9天的假期。

请假日子： 12月28日至12月31日（星期二至五）

12月28日至12月31日（星期二至五） 请假日数： 4天

4天 总连休日数： 9天

9天 完整假期：12月25日至1月2日

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