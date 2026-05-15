Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）

社会
更新时间：11:23 2026-05-15 HKT
发布时间：11:23 2026-05-15 HKT

政府（5月15日）公布2027年公众假期安排，全年共17日公众假期。由于农历年初二适逢星期日，故农历年初四将订为补假，市民可享农历新年及复活节等长假。

年初四补假 复活节可连放4日

政府发言人表示，2027年的农历年初二为星期日，因此将农历年初四订为补假。根据假期列表，劳动节及圣诞节均在星期六，而农历新年及复活节则可连放长假。

2027年公众假期一览：

节日

 日期 日子

一月一日

 1月1日 星期五
农历年初一 2月6日

星期六

农历年初三

 2月8日 星期一

农历年初四（补假）

 2月9日 星期二

耶稣受难节

 3月26日 星期五

耶稣受难节翌日

 3月27日 星期六

复活节星期一

 3月29日 星期一

清明节

 4月5日 星期一

劳动节

 5月1日 星期六

佛诞

 5月13日 星期四

端午节

 6月9日 星期三

香港特别行政区成立纪念日

 7月1日 星期四

中秋节翌日

 9月16日 星期四

国庆日

 10月1日 星期五

重阳节

 10月8日 星期五

圣诞节

 12月25日 星期六

圣诞节后第一个周日

 12月27日 星期一

想预早计划2027年的旅行大计？只要善用公众假期，请数天年假便能轻松自制长假。下文为读者精心整理了2027年请假攻略，即睇农历新年、复活节、圣诞节等最佳请假日子！

2027年请假攻略总览

假期

 请假日期 请假日数 连休日数 完整假期

农历新年

 2月10日至12日（三至五） 3 9 2月6日至14日

复活节 + 清明节

 3月30日至4月2日（二至五） 4 11 3月26日至4月5日

佛诞

 5月14日（五） 1 4 5月13日至16日

端午节

 6月10日至11日（四至五） 2 5 6月9日至13日

七一回归

 7月2日（五） 1 4 7月1日至4日

中秋节

 9月17日（五） 1 4 9月16日至19日

国庆 + 重阳节

 10月4日至7日（一至四） 4 10 10月1日至10日

圣诞节及2028元旦

 12月28日至31日（二至五） 4 9 12月25日至1月2日

2027年农历新年 (2月)

2027年的年初一至年初四适逢星期三至星期日，只需在2月10日至12日（星期三至五）请假3天，连同前后的周末，即可享有长达9天假期。

  • 请假日子：2月10日至2月12日(星期三至五)
  • 请假日数：3天
  • 总连休日数：9天
  • 完整假期： 2月6日至2月14日

返回目录

2027年复活节及清明节 (3月至4月)

复活节与清明节只需在3月30日至4月2日（星期二至五）请假4天，便可将假期串连，形成长达11天的假期。

  • 请假日子：3月30日至4月2日（星期二至五）
  • 请假日数：4天
  • 总连休日数：11天
  • 完整假期：3月26日至4月5日

返回目录

2027年佛诞 (5月)

想在年中安排一个短途快闪旅行，5月佛诞假期只需在5月14日（星期五）请假1天，即可享有4天连假。

  • 请假日子：5月14日（星期五）
  • 请假日数：1天
  • 总连休日数：4天
  • 完整假期：5月13日至5月16日

返回目录

2027年端午节（6月）

随著初夏的到来，可以利用端午节假期规划一趟海岛之旅。只需在6月10日至11日（星期四至五）请假2天，便能凑成5天假期。

  • 请假日子：6月10日至6月11日（星期四至五）
  • 请假日数：2天
  • 总连休日数：5天
  • 完整假期：6月9日至6月13日

返回目录

2027年香港特别行政区成立纪念日（7月）

在7月，只需于7月2日（星期五）请假1天，便能享受一个4天连假。

  • 请假日子：7月2日（星期五）
  • 请假日数：1天
  • 总连休日数：4天
  • 完整假期：7月1日至7月4日

返回目录

2027年中秋节（9月）

中秋节只需在9月17日（星期五）请假1天，即可获得4天连假。

  • 请假日子：9月17日（星期五）
  • 请假日数：1天
  • 总连休日数：4天
  • 完整假期：9月16日至9月19日

返回目录

2027年国庆日及重阳节（10月）

国庆日与重阳节只需在10月4日至7日（星期一至四）请假4天，便可享受长达10天的假期。

  • 请假日子：10月4日至10月7日（星期一至四）
  • 请假日数：4天
  • 总连休日数：10天
  • 完整假期：10月1日至10月10日

返回目录

2027年圣诞节及跨年（12月）

圣诞节是年底清空年假绝佳选择。假设2028年元旦及紧接的星期日放假，只需在12月28日至31日（星期二至五）请假4天，便能享受一个长达9天的假期。

  • 请假日子：12月28日至12月31日（星期二至五）
  • 请假日数：4天
  • 总连休日数：9天
  • 完整假期：12月25日至1月2日

返回目录

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
01:35
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
即时中国
15小时前
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
家居装修
7小时前
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
食用安全
6小时前
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
影视圈
2026-05-14 11:00 HKT
2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）
社会
2小时前
特朗普访华｜马斯克携6岁儿子X现身人民大会堂 网友：穿中式刺绣背心太可爱
00:15
特朗普访华｜马斯克携6岁儿子X现身人民大会堂 网友：穿中式刺绣背心太可爱
即时国际
3小时前
东涌裕东苑单位起火 消防救熄 单位内发现一具女性遗体。
00:50
东涌裕东苑单位电器起火 消防救熄 睡房检8旬女住户焦尸
突发
7小时前
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
影视圈
3小时前
米芝莲豆品店坚拒预制「前舖后厂」成本贵六倍 不设扫码落单 「最大价值是历史」
米芝莲豆品店坚拒预制「前舖后厂」成本贵六倍 不设扫码落单 「最大价值是历史」
商业创科
7小时前
02:42
星岛申诉王 | 西兰花洗出恶心「虫虫大军」 营养学家教最佳清洗菜虫法
申诉热话
5小时前