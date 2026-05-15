2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）
发布时间：11:23 2026-05-15 HKT
政府（5月15日）公布2027年公众假期安排，全年共17日公众假期。由于农历年初二适逢星期日，故农历年初四将订为补假，市民可享农历新年及复活节等长假。
年初四补假 复活节可连放4日
政府发言人表示，2027年的农历年初二为星期日，因此将农历年初四订为补假。根据假期列表，劳动节及圣诞节均在星期六，而农历新年及复活节则可连放长假。
2027年公众假期一览：
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节日
|日期
|日子
|
一月一日
|1月1日
|星期五
|农历年初一
|2月6日
|
星期六
|
农历年初三
|2月8日
|星期一
|
农历年初四（补假）
|2月9日
|星期二
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耶稣受难节
|3月26日
|星期五
|
耶稣受难节翌日
|3月27日
|星期六
|
复活节星期一
|3月29日
|星期一
|
清明节
|4月5日
|星期一
|
劳动节
|5月1日
|星期六
|
佛诞
|5月13日
|星期四
|
端午节
|6月9日
|星期三
|
香港特别行政区成立纪念日
|7月1日
|星期四
|
中秋节翌日
|9月16日
|星期四
|
国庆日
|10月1日
|星期五
|
重阳节
|10月8日
|星期五
|
圣诞节
|12月25日
|星期六
|
圣诞节后第一个周日
|12月27日
|星期一
想预早计划2027年的旅行大计？只要善用公众假期，请数天年假便能轻松自制长假。下文为读者精心整理了2027年请假攻略，即睇农历新年、复活节、圣诞节等最佳请假日子！
- 2027年农历新年（2月）
- 2027年复活节及清明节（3月至4月）
- 2027年佛诞（5月）
- 2027年端午节（6月）
- 2027年香港特别行政区成立纪念日（7月）
- 2027年中秋节（9月）
- 2027年国庆日及重阳节（10月）
- 2027年圣诞节及跨年（12月）
2027年请假攻略总览
|
假期
|请假日期
|请假日数
|连休日数
|完整假期
|
农历新年
|2月10日至12日（三至五）
|3
|9
|2月6日至14日
|
复活节 + 清明节
|3月30日至4月2日（二至五）
|4
|11
|3月26日至4月5日
|
佛诞
|5月14日（五）
|1
|4
|5月13日至16日
|
端午节
|6月10日至11日（四至五）
|2
|5
|6月9日至13日
|
七一回归
|7月2日（五）
|1
|4
|7月1日至4日
|
中秋节
|9月17日（五）
|1
|4
|9月16日至19日
|
国庆 + 重阳节
|10月4日至7日（一至四）
|4
|10
|10月1日至10日
|
圣诞节及2028元旦
|12月28日至31日（二至五）
|4
|9
|12月25日至1月2日
2027年农历新年 (2月)
2027年的年初一至年初四适逢星期三至星期日，只需在2月10日至12日（星期三至五）请假3天，连同前后的周末，即可享有长达9天假期。
- 请假日子：2月10日至2月12日(星期三至五)
- 请假日数：3天
- 总连休日数：9天
- 完整假期： 2月6日至2月14日
2027年复活节及清明节 (3月至4月)
复活节与清明节只需在3月30日至4月2日（星期二至五）请假4天，便可将假期串连，形成长达11天的假期。
- 请假日子：3月30日至4月2日（星期二至五）
- 请假日数：4天
- 总连休日数：11天
- 完整假期：3月26日至4月5日
2027年佛诞 (5月)
想在年中安排一个短途快闪旅行，5月佛诞假期只需在5月14日（星期五）请假1天，即可享有4天连假。
- 请假日子：5月14日（星期五）
- 请假日数：1天
- 总连休日数：4天
- 完整假期：5月13日至5月16日
2027年端午节（6月）
随著初夏的到来，可以利用端午节假期规划一趟海岛之旅。只需在6月10日至11日（星期四至五）请假2天，便能凑成5天假期。
- 请假日子：6月10日至6月11日（星期四至五）
- 请假日数：2天
- 总连休日数：5天
- 完整假期：6月9日至6月13日
2027年香港特别行政区成立纪念日（7月）
在7月，只需于7月2日（星期五）请假1天，便能享受一个4天连假。
- 请假日子：7月2日（星期五）
- 请假日数：1天
- 总连休日数：4天
- 完整假期：7月1日至7月4日
2027年中秋节（9月）
中秋节只需在9月17日（星期五）请假1天，即可获得4天连假。
- 请假日子：9月17日（星期五）
- 请假日数：1天
- 总连休日数：4天
- 完整假期：9月16日至9月19日
2027年国庆日及重阳节（10月）
国庆日与重阳节只需在10月4日至7日（星期一至四）请假4天，便可享受长达10天的假期。
- 请假日子：10月4日至10月7日（星期一至四）
- 请假日数：4天
- 总连休日数：10天
- 完整假期：10月1日至10月10日
2027年圣诞节及跨年（12月）
圣诞节是年底清空年假绝佳选择。假设2028年元旦及紧接的星期日放假，只需在12月28日至31日（星期二至五）请假4天，便能享受一个长达9天的假期。
- 请假日子：12月28日至12月31日（星期二至五）
- 请假日数：4天
- 总连休日数：9天
- 完整假期：12月25日至1月2日