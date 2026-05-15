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2027年公众假期出炉 农历新年请3放9 复活清明假请4放11

社会
更新时间：11:23 2026-05-15 HKT
发布时间：11:23 2026-05-15 HKT

政府（5月15日）公布2027年公众假期安排，全年共17日公众假期。由于农历年初二适逢星期日，故农历年初四将订为补假，市民可享农历新年及复活节等长假。

年初四补假 复活节可连放4日

政府发言人表示，2027年的农历年初二为星期日，因此将农历年初四订为补假。根据假期列表，劳动节及圣诞节均在星期六，而农历新年及复活节则可连放长假。

2027年公众假期一览：

节日 日期 星期
一月一日 1月1日 星期五
农历年初一 2月6日 星期六
农历年初三 2月8日 星期一
农历年初四（补假） 2月9日 星期二
耶稣受难节 3月26日 星期五
耶稣受难节翌日 3月27日 星期六
复活节星期一 3月29日 星期一
清明节 4月5日 星期一
劳动节 5月1日 星期六
佛诞 5月13日 星期四
端午节 6月9日 星期三
香港特别行政区成立纪念日 7月1日 星期四
中秋节翌日 9月16日 星期四
国庆日 10月1日 星期五
重阳节 10月8日 星期五
圣诞节 12月25日 星期六
圣诞节后第一个周日 12月27日 星期一

 

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