2027年公众假期出炉 农历新年请3放9 复活清明假请4放11

政府（5月15日）公布2027年公众假期安排，全年共17日公众假期。由于农历年初二适逢星期日，故农历年初四将订为补假，市民可享农历新年及复活节等长假。

年初四补假 复活节可连放4日

政府发言人表示，2027年的农历年初二为星期日，因此将农历年初四订为补假。根据假期列表，劳动节及圣诞节均在星期六，而农历新年及复活节则可连放长假。

2027年公众假期一览：