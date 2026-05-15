2027年公众假期出炉 农历新年请3放9 复活清明假请4放11
更新时间：11:23 2026-05-15 HKT
发布时间：11:23 2026-05-15 HKT
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政府（5月15日）公布2027年公众假期安排，全年共17日公众假期。由于农历年初二适逢星期日，故农历年初四将订为补假，市民可享农历新年及复活节等长假。
年初四补假 复活节可连放4日
政府发言人表示，2027年的农历年初二为星期日，因此将农历年初四订为补假。根据假期列表，劳动节及圣诞节均在星期六，而农历新年及复活节则可连放长假。
2027年公众假期一览：
|节日
|日期
|星期
|一月一日
|1月1日
|星期五
|农历年初一
|2月6日
|星期六
|农历年初三
|2月8日
|星期一
|农历年初四（补假）
|2月9日
|星期二
|耶稣受难节
|3月26日
|星期五
|耶稣受难节翌日
|3月27日
|星期六
|复活节星期一
|3月29日
|星期一
|清明节
|4月5日
|星期一
|劳动节
|5月1日
|星期六
|佛诞
|5月13日
|星期四
|端午节
|6月9日
|星期三
|香港特别行政区成立纪念日
|7月1日
|星期四
|中秋节翌日
|9月16日
|星期四
|国庆日
|10月1日
|星期五
|重阳节
|10月8日
|星期五
|圣诞节
|12月25日
|星期六
|圣诞节后第一个周日
|12月27日
|星期一
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