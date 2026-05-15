食lunch注意｜天文台特别天气提示：预料未来一两小时本港部分地区雨势颇大及有狂风雷暴

天文台于12时15分发特别天气提示，指位于珠江口以西的强雷雨区正逐渐向东移动，预料未来一两小时本港部分地区雨势颇大及有狂风雷暴。市民请保持警惕。

与低压槽相关的雷雨正影响广东沿岸及南海北部。本港方面，今早的骤雨为新界北部带来超过10毫米的雨量。此外，一股偏东气流正逐渐影响广东东部沿岸。

本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，初时部分地区雨势颇大。日间最高气温约28度。吹和缓东南风。

展望明日间中有骤雨，初时部分地区雨势颇大，风势增强。星期日及星期一风势较大，天气仍然不稳定。随后一两日骤雨逐渐减少。

分区气温

九天天气预报

一道低压槽会在今日为广东沿岸带来大骤雨及狂风雷暴。预料该低压槽会在未来一两日于南海北部徘徊，而一股清劲至强风程度的偏东气流会影响广东东部，该区仍有骤雨。此外，一股炎热的偏南气流会在下周初至中期逐渐影响广东沿岸。