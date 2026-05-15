展现88年深厚底蕴 星岛新闻集团确立全新战略定位 「星岛环球」聚力打造连系世界超级引擎

星岛新闻集团有限公司（「星岛」；股份代号：1105，连同其附属及联营公司统称「集团」）今日(15日)宣布启动全面品牌战略升级，正式确立全新战略定位—「星岛环球」（Sing Tao Global）。星岛为香港极具领导地位的传媒机构，透过报章、杂志、新媒体及数码平台等多元渠道，为香港、内地、美国、加拿大及欧洲主要城市的广大受众提供优质的双语内容。



集团过去八十八年来一直恪守最高的专业操守与诚信标准，矢志为大众提供具公信力的新闻资讯及内容。是次标志性的品牌跃进，不仅彰显集团放眼国际的宏大发展愿景，并借助中外双向经济互利互动的新格局，积极迎合本地及全球宏观经济环境的快速转变，聚力打造星岛环球成为连系世界的超级引擎。



作为香港领先的双语传媒机构，星岛将进一步整合覆盖广泛的海外业务网络，释放更大协同发展效能，坚定不移地履行其服务并连系世界受众的承诺。在集团迈向重大演进之际，星岛将继续担当高公信力的沟通桥梁，向全球说好国家与香港的发展故事，深耕专业传媒视野与行业洞见，助力促进国际间人文、经贸及资讯的交流协同。

星岛新闻集团宣布启动全面品牌战略升级，正式确立全新战略定位—「星岛环球」（Sing Tao Global），聚力打造连系世界超级引擎。



星岛自一九三八年创办以来，始终紧跟香港时代脉搏，为全球华人提供权威、客观的资讯与内容，八十八年来建立了深厚根基与公信力。集团总部设于香港，并在内地及北美拥有强大的在地营运网络，是连系亚太、美洲与欧洲受众的重要纽带。面对全球格局演变，香港正由传统的「联系人」角色，升级为充满活力的「超级增值人」。配合国家「十五．五」规划及各项国家发展战略部署，香港作为国际双向交流首选平台的地位将进一步巩固。紧抓此时代契机，星岛将二〇二六年定为战略发展的新起点，以新媒体转型作为核心驱动引擎，充分发挥其独有的粤港澳大湾区及国际网络布局优势，引领业务迈向高质量发展新征程。



为落实此国际愿景，集团同步推出多项战略举措，全力提速技术赋能升级、深耕新媒体创新发展。通过为商界领袖及新世代菁英等多元目标群体打造定制化专属内容，集团正进一步强化跨地域资源联动与业务协同。凭借其强大公信力的双语资讯与内容，以及持续优化各数码平台用户体验与产品服务，星岛矢志在瞬息万变的全球化时代中，与社会各界携手共创未来。

星岛将继续立足香港、布局全球，始终坚守专业求真与诚信务实的企业核心价值。集团正凭借其在粤港澳大湾区的独特区位优势及庞大的国际网络，迈向优质业务拓展的新阶段。展望未来，我们期盼以独到的传媒视野，为连系世界受众及推动多赢市场格局注入强大动力。