屯院医疗事故︱田北辰：手术仪器检测仍靠目视「离晒大谱」 促医管局引先进仪器优化程序

就屯门医院日前发生一宗75岁男病人接受「通波仔」手术期间不幸离世的医疗事故，实政圆桌召集人田北辰今日提出严正批评，指现时手术仪器检查裂痕或漏气竟然仍倚赖目视，形容「离晒大谱」，要求医管局全面检讨并引进先进仪器。

田北辰指出，该名75岁男病人于5月6日入院，因急性冠心病引发心肌梗塞，于5月11日接受「通波仔」手术。手术期间，病人冠状动脉造影显示出现气泡，医护检查后未发现异常并经临床评估后继续手术。30分钟后再次发现气泡，病人随即心跳减慢及血压骤降，最后不幸离世。

田北辰表示，他向医管局了解后得悉，「通波仔」手术本身存在约几千分之一的「气栓」风险。由于手术需将导管插入心脏动脉，任何地方漏气造成气泡，最坏情况可阻塞血管令血液无法流通。根据现行规定，当医生发现气泡，会即时进行目视检查，逐一查看各部位有否问题。他理解今次手术有两位医生均曾目视，判断第一次发现的气泡并无异常，最终决定继续手术。

田北辰批评：「今时今日仲靠目视，我听到真系得啖笑。」他指由铁路事故开始，多宗严重事件均源于目视检测，质疑现今科技发达，为何仍倚赖此种方式。他指出，裂痕可大可小，漏气可多可少，亦可能位于隐蔽位置，完全无法靠目视发现，而医生的培训亦未必能百分百教导如何辨识导管的裂痕与漏气。

田北辰质问医管局应否寻找先进仪器，以即时检查设备何处出现漏气。他建议，若未有此类仪器，一旦发现气泡便应即时中止整个手术程序，安排翌日再进行，然后从头到尾彻底检查所有设备，确保找出问题所在。

田北辰直指现行规例粗疏，犹如二、三十年前订立后从未更新。他表示：「铁路都已经换晒做超声波，手术仪器仲靠目视，真系不知所谓。」他要求当局定时更新规例，积极寻找先进仪器优化手术程序。